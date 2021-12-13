IKEA打造超耐用家具！循環經濟模式讓產品使用壽命長

當你丟棄物品時你會感到愧疚嗎?或許你想要維修、回收或再利用，但是缺乏時間、知識或是精力去做嗎？不用再煩惱了。宜家家居可以幫忙。這間始於瑞典，落足荷蘭的企業集團正在探索循環經濟，也就是消除廢棄物及資源再利用，一個對消費者來說更方便且適切的方法。





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舉例來說，宜家正在測試更多循環的可能性，像是家具租借服務、收回與回購計畫、幫助顧客維修、回收再利用老舊家具，或者透過轉賣來讓家具重獲新生。「這意味著我們不應該拿走資源，」牛奶零售集團宜家家居北亞區商務總監艾斯本告訴The China Post，「而是應該嘗試回饋社群和地球更多的資源。」





身為全球最大的家具零售商，艾斯本認為宜家家居有很大的責任，必須去限制其對氣候的衝擊，這也與宜家長久以來的方針相呼應，那就是「對資源做最好的利用」。「最知名的一個例子便是我們的『扁平包裝』，指的是我們把家具放在小盒子裡，這樣你就可以很輕鬆有效的運送它們，」他繼續補充「而隨著時間演進，我們必須採取更多手段，我們必須把企業的成長與資源利用的曲線脫鉤。」





你知道嗎？有高達六成的宜家產品來自可再生的原料，像是木頭與棉花，而超過一成的產品包含回收再利用的原料。推動循環理念的公司，會以「零汙染」的概念來選擇材料、如何設計、製造、運輸、販賣以及產品生命週期結束時的後續處理。





具艾斯本所述，宜家長久以來都在尋找可再生以及可回收資源的使用新方法，並且會不斷重新設計既有產品的製程，來確保這些家具更符合永續性。目前宜家已經著手計畫，目標是在2030年時讓公司的產品可以被消費者再利用、維修、再組裝和回收。宜家也不斷強調會在營運期間盡可能的節省能源消耗。





宜家近期有個令人興奮的新服務－「家具租賃」，因為事實上有百分之四的碳足跡是來自產品生命週期的結束，這個數字也與運送貨物所產生的碳足跡相近。「藉由推動循環租賃，我們現在能夠拿回家具，重新整修它們後再次銷售，或著最糟糕的情況就是回收它們。」艾斯本解釋道。「我們在台灣正處在一個精彩的旅程中，不論是透過線上或實體的方式，我們發覺可以利用許多新的方式與樣態來觸及城市中的人們。」他補充。透過這些做法，宜家可以朝著永續的目標持續拓展。





這就是為什麼宜家選擇加入歐洲在台商務協會的「低碳倡議」，並與夥伴合作找出新的解決方法。艾斯本總結，歐洲在台商務協會幫宜家找到合適的夥伴，協助他們進一步用可持續且可負擔的方式拉近與消費者的距離，讓更多人能在台灣負擔得起一個美麗且功能強大的家。



