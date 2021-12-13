謝龍介稱萊豬吃多「蛋蛋變小」　陳吉仲反批藍營是絆腳石

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陳吉仲在今下午民視《台灣向前行》節目中表示，不論是謝龍介說萊豬吃多「佛仔會縮去」、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫稱美國的萊豬就是毒豬、「瘋豬肉」，或是中廣董事長趙少康日前在公投電視說明會中說一天喝六碗豬肝湯會超標，這些所有國民黨反對萊豬進口論述都完全不具科學與專業。陳更指，這些聳動字眼，不外乎就是政治上讓民進黨、總統蔡英文與國家走上國際經貿路上的絆腳石。
陳吉仲也點名趙少康的六碗豬肝湯說是「黑白講」，這兩年豬肝不可能進口，沒有攤商會用冷凍豬肝煮湯，國民黨用這些非常聳動字眼恐嚇台灣消費者，「其實這個應該是大家要來唾棄的。」
陳吉仲指出，萊克多巴胺只是簡單的飼料添加物，在過去從馬英九開放美牛至今九年，每人每年會吃下2.7公斤的美牛，比起每人每年會吃下0.7公斤美豬還多，所以國民黨推動反萊豬而非反萊牛公投，根本不是站在食品安全的角度。
陳吉仲表示，從去年蔡英文說要開放美豬時，就有會造成市場崩盤等言論，但因為有配套措施，市場、超市等都有標示產地來源，現國產豬自給率達九成三，價格是口蹄疫爆發以來最穩定的價格，還有128億的基金讓台灣豬業永續經營，「站在農民角度沒有問題，站在食安也沒有問題」，國民黨還要反對，絕對造成國家「倒退嚕」。