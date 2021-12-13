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全台僅1成露營場合法　觀光局：階段性輔導業者

▲全台僅1成露營場合法　觀光局：階段性輔導業者。（示意圖／翻攝pixabay）
▲全台僅1成露營場合法　觀光局：階段性輔導業者。（示意圖／翻攝pixabay）

中央社

2021-12-13 17:24:06

（中央社記者郭建伸台北13日電）國旅露營正夯，不過立委指出，據統計全台僅有10.3%露營場合法，其餘不合法營地恐讓民眾旅遊陷於風險，並擬修法管理。但交通部觀光局指出，直接修法多數露營場難以取得登記證，未來將採階段性輔導轉型。

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立法院交通委員會今天審查發展觀光條例部分條文修正草案，多名立委關心露營場輔導管理議題，民進黨立委張廖萬堅和國民黨立委許淑華都提出修法版本，擬將露營場納入發展觀光條例。

張廖萬堅在提案說明時表示，露營旅遊成為常態，甚至產險公司也推出露營保險，但根據交通部統計，露營場僅有1成左右合法；為保護消費者權益和保護山林，應將露營活動法制化，納為旅遊觀光一環，並由觀光局擔任主管機關。

交通部觀光局長張錫聰指出，輔導微型露營場合法關鍵在於合理調整非都市土地使用管制法規，若先將露營場納入發展觀光條例，大多數露營場仍因違反土地使用管制法規而無法取得登記證，反而難以合法，恐面臨管制裁罰困擾。

張錫聰說，露營場議題應階段性處理，近期先由內政部修正非都市土地使用管制規則，增訂農牧、林業用地符合條件者容許設置露營設施，作為法源；中長期則輔導業者取得登記證、研究法制化可行性，建議現階段暫緩將露營場入法。

民進黨立委李昆澤質詢指出，疫情導致民眾無法出國，許多民眾開始轉往國內露營，許多營區人滿為患；他曾去一間廢棄的學校露營，結果操場跟教室都是帳篷跟人，像是在夜市露營，形成特殊現象。

李昆澤表示，目前露營場管理涉及法規多達12項，包含中央部會及地方政府，且根據觀光局統計，全台露營場總數1687處，僅有174處合法，其中有661處違法、665處營業中待清查，其餘187處營業狀態待確認，顯示有近8成露營場恐有安全風險。

至於待清查營地，張錫聰表示，觀光局已經函請各地方政府回報，目前待清查露營地多集中幾個縣市，觀光局會再請地方政府儘速回報。（編輯：蘇志宗）1101213

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