福原愛「每天視訊」維繫親情　江宏傑懶理前妻緋聞

福原愛和江宏傑已經離婚5個月，她除了將事業重心放在對岸之外，也透露與和桌球好手張繼科有段餅乾傳情的互動，還被粉絲拱在一起，期盼2人有好的發展。江宏傑今（13）日與王思佳出席「最愛婦幼菁品大賞」頒獎典禮時，透露福原愛會與孩子每天視訊來維繫親情，而被問到前妻的緋聞，他則低調地回：「這個應該問她，問她就好了。」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-13 17:08:57｜2021-12-13 17:19:54
已經當新手媽媽4個月的王思佳，透露小孩半夜都不睡覺，時常被搞得身心俱疲，江宏傑則說兒女已經過了那個時期，不過只要他們想媽媽時，就會和福原愛視訊，所以不會很常哭鬧：「我們很常會主動要求視訊，讓小孩保持正常的親子關係。」也透露兒女的貼心暖舉：「他們有時會突然沒原因過來親我，說爸爸我好愛你。」至於他們和福原愛何時才能見面，江宏傑則回：「還沒有想到那邊，也沒有想到真的見到面的時候。」
事實上，江宏傑受訪時被問到前妻福原愛，態度都相當低調，不過當談及家庭、兒女部分時，他反倒非常大方，他先前在《全明星運動會》第3季開播記者會時就透露，平時會刻意配合已經上幼稚園女兒的上學時間，自己再去訓練和工作，也表示雖然沒有要求兒子未來要和爸媽一樣學習桌球，不過仍希望他可以加入運動相關隊伍，接受嚴格的訓練，並提早進入小型社會。