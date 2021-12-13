民進黨公布9大公投奧步　律師籲蒐證能嚴正法辦

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羅致政也說，「擾亂步」是民進黨舉辦的公投說明會時，發生鬧場的情況。「境外干擾步」則是臉書、網路有大規模的境外留言。這5大奧步都與錯假訊息有密切關係，未來幾天會更變本加厲，對於其他不明來源的臉書訊息都要特別留意。
簡舒培則說，還有「電話詐騙步」，像是有人偽裝成立委蘇治芬電話語音錄音拜託投同意票。「移花接木步」則是國民黨籍議員將宗教團體自辦餐會誣陷為民進黨舉辦的公投說明會，誣指是賄選。
簡舒培表示，另有「竄改步」把4個不同意、台灣更有力圖卡，竄改成4個都同意、台灣更有力。「割布步」則是民進黨的黨公職懸掛、張貼公投相關布條，卻遭到有心人士破壞。
律師黃帝穎說，公投法沒有如選罷法有「意圖使人不當選」的規定，但這些奧步行為不是沒有法律責任，像是竄改總統臉書貼文，就涉及違反著作權法。散佈謠言可能會違反社會秩序維護法第63條的規定，遭到行政處罰。
「利用智慧手機蒐證」黃帝穎指出，只要發現虛假訊息，就馬上蒐證，就能嚴正法辦散佈虛假訊息的人；另外公投當天還可宣傳、公布民調，只有在規範投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經制止後仍繼續為之者，將面臨1年以下有期徒刑、拘役或科新1萬5千元以下罰金。