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《雪降花》祕戀曝光　BLACKPINK智秀為丁海寅與國為敵　

▲《雪降花》中，Jisoo（左）跟丁海寅譜戀曲。（圖／Disney+）
▲《雪降花》中，Jisoo（左）跟丁海寅譜戀曲。（圖／Disney+）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-14 10:30:00

南韓人氣女團BLACKPINK成員Jisoo（智秀），首次挑大梁的韓劇《雪降花》開播在即，劇中他跟丁海寅背景設定在正處政治動盪期的朝鮮半島，2人劇中為了談戀愛，將經歷重重難關，Jisoo不惜與自己的家庭、國家為敵，也要幫助愛人丁海寅，丁海寅也願意付出代價，拯救他心中重要度贏過祖國的唯一真愛。

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▲Jisoo首次挑大梁主演《雪降花》。（圖／Disney+）
▲Jisoo首次挑大梁主演《雪降花》。（圖／Disney+）
《雪降花》是華特迪士尼公司在10月亞太區內容發布會中，公布的全新28部亞太區娛樂內容之一，發布會上，華特迪士尼公司表示，2023年前將啟動至少50部亞太區原創作品。關注韓流的粉絲能透過Disney+觀賞許多原創作品，包含《Running Man 向前衝》，以及即將上映的《BLACKPINK THE MOVIE》、《警校菜鳥》、《第六感之吻》、《Moving》。

《雪降花》導演趙賢卓表示：「《雪降花》講述一對情侶墜入愛河的溫馨故事，一切起始於兩顆互相吸引的心，但隨著劇情發展兩人卻逐漸陷入難以承受的痛苦之中，希望觀眾能關注這段浪漫的愛戀，和我們一起揭曉這段感情究竟將備受祝褔或者詛咒。」

《雪降花》描述某一天渾身是血的男人（丁海寅 飾），突然闖進首爾一所女子大學宿舍，女大生殷英路（Jisoo 飾）冒著被學校開除的風險，藏匿這位不速之客，幫助他躲避追擊並進行治療。但英路不知情的是，這個男人背後所隱藏的祕密，將使她周圍的朋友及家人陷入險境，想要相守的兩人必須協力克服眼前的各種難關。《雪降花》12月18日起，每週六、日晚間11點10分獨家在Disney+播出。

▲劇中，Jisoo（左）跟丁海寅為了在一起不惜一切代價。（圖／Disney+）
▲劇中，Jisoo（左）跟丁海寅為了在一起不惜一切代價。（圖／Disney+）
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