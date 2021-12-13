曾莞婷抓包男友連劈4個妹　宥勝揭妻情傷「轉性愛女生」

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曾莞婷曾經為了男友放棄工作，飛到國外陪他，沒想到有一天在男友住處打開抽屜，發現一支沒看過的手機，果真有女生傳來的曖昧簡訊，男友還一直呼自己巴掌認錯，曾莞婷也心軟原諒，直到男友連劈4個她才清醒過來，「年輕時會心軟，現在哪有可能，一次都不允許。」
宥勝聽了曾莞婷的故事心有戚戚焉，太太也曾被交往8年的男友劈腿，「她很極端，失戀之後整個人變殭屍、鋼鐵人，她不相信男生，也跟女生交往，我告白她也不相信，只能等遇到事件，用你的行為去證明。」問太太療傷多久？宥勝說：「我覺得孩子療癒她很多，女兒生出來天生就愛妳，她才相信世界上有愛。」
而劇中青澀的校園戀愛，圍繞岳軒、林輝瑝、黃柏峰、王新凱、劉敬、鄭豐毅、陳彥廷、鄭芯恩、馮容潔、孔令元、王禹舒、李星鏴（酒令）這群學生展開，馮容潔在戲裡追愛籃球隊風雲人物黃柏峰，還打扮成「赤木晴子」上演一段幻想吻戲，被黃柏峰虧：「我覺得好像在跟柯南接吻。」馮容潔笑說第一次在螢幕上跟男演員拍距離這麼近的親密戲，事前緊張的狂噴口氣清新噴霧，「他會跟我事前溝通、熟悉彼此的身體，他說他會抬我的下巴，給我感覺很專業又有禮貌。」
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