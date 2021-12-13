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曾莞婷抓包男友連劈4個妹　宥勝揭妻情傷「轉性愛女生」

▲宥勝（左）飾演「落跑新郎」拋棄周曉涵。（圖／記者陳明安攝）
▲宥勝（左）飾演「落跑新郎」拋棄周曉涵。（圖／記者陳明安攝）

記者羅凌筠/台北報導

2021-12-13 17:57:28

宥勝、周曉涵、JR紀言愷、曾莞婷、楊晴、愛雅、董至成TVBS《機智校園生活》將於15日開播，今（13日）舉辦首映記者會，劇中宥勝飾演「落跑新郎」，在婚禮前夕拋棄周曉涵，自嘲是「懦弱型」渣男，戲外演員們也紛紛分享遇到渣男的經歷，曾莞婷被同一任男友劈腿4次，男友還恐怖情人上身，在她面前賞自己巴掌，周曉涵因為不想結婚，無預警被男友拋棄，而宥勝則是分享老婆被交往8年劈腿，因此轉性愛女人，跟宥勝結婚後還是不相信愛情，療傷療了好一段時間。

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▲曾莞婷（右）詮釋母胎單身女子，勇敢倒追JR。（圖／記者陳明安攝）
▲曾莞婷（右）詮釋母胎單身女子，勇敢倒追JR。（圖／記者陳明安攝）
周曉涵有一場喝醉的戲，純飲威士忌上陣，酒醉的她對宥勝吐露情傷，拍完自己不敢看，「看了好難過，有點想哭。」雖然沒有遇過「落跑新郎」這麼戲劇化的情況，但是20幾歲交往過一任男友，「他有點憂鬱症，一直想結婚、生孩子，問了我好幾次，但是我不想，他有點半放棄了，有天突然跟我說『我要跟別人結婚』。」原來新娘是他的初戀，周曉涵當時足不出戶，一喝酒就暴哭，「即使他結婚我還是很喜歡他，有時候會故意看他的婚紗，刺激自己放下，想讓自己死心。」

曾莞婷曾經為了男友放棄工作，飛到國外陪他，沒想到有一天在男友住處打開抽屜，發現一支沒看過的手機，果真有女生傳來的曖昧簡訊，男友還一直呼自己巴掌認錯，曾莞婷也心軟原諒，直到男友連劈4個她才清醒過來，「年輕時會心軟，現在哪有可能，一次都不允許。」

宥勝聽了曾莞婷的故事心有戚戚焉，太太也曾被交往8年的男友劈腿，「她很極端，失戀之後整個人變殭屍、鋼鐵人，她不相信男生，也跟女生交往，我告白她也不相信，只能等遇到事件，用你的行為去證明。」問太太療傷多久？宥勝說：「我覺得孩子療癒她很多，女兒生出來天生就愛妳，她才相信世界上有愛。」

▲馮容潔（前排左四）和黃柏峰（前排右一）有幻想吻戲。（圖／記者陳明安攝）
▲馮容潔（前排左四）和黃柏峰（前排右一）有幻想吻戲。（圖／記者陳明安攝）
而劇中青澀的校園戀愛，圍繞岳軒、林輝瑝、黃柏峰、王新凱、劉敬、鄭豐毅、陳彥廷、鄭芯恩、馮容潔、孔令元、王禹舒、李星鏴（酒令）這群學生展開，馮容潔在戲裡追愛籃球隊風雲人物黃柏峰，還打扮成「赤木晴子」上演一段幻想吻戲，被黃柏峰虧：「我覺得好像在跟柯南接吻。」馮容潔笑說第一次在螢幕上跟男演員拍距離這麼近的親密戲，事前緊張的狂噴口氣清新噴霧，「他會跟我事前溝通、熟悉彼此的身體，他說他會抬我的下巴，給我感覺很專業又有禮貌。」

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