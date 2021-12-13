邁向企業永續之路！中鋼集團獲台灣企業永續獎等14座獎

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中鋼公司總經濟王錫欽說，中鋼公司今年榮獲台灣TOP50永續企業獎，同時也獲永續報告獎白金獎、永續單項績效獎之人才發展領袖獎、氣候領袖獎、水資源領袖獎與循環經濟領袖獎，亦獲全球企業永續獎之永續報告書獎銀獎等共7大獎項，由生產部門副總經理陳守道接受立法院副院長蔡其昌頒獎，以資鼓勵。
王錫欽指出，中鋼積極建構ESG永續競爭力，即環境保護(E，environment)、社會責任(S，social)及公司治理(G，governance)，這不僅為後疫情時代最重要的全球趨勢，也成為企業經營的主流意識，在環境保護方面，中鋼積極推動5G策略(綠色製程Green Process、綠色產品Green Product、綠色事業Green Business、綠色夥伴Green Partner及綠色生活Green Living)，以提昇環保績效、開拓綠色商機，促進綠色友善環境，
而在社會責任方面，中鋼和客戶以一同營造共存共榮的鋼鐵市場為目標，也積極投入社會關懷及公益活動推廣，善盡社會責任，另在公司治理方面，中鋼成立公司治理暨永續委員會，自2020年起分階段導入氣候相關財務揭露(TCFD)，並於今年11月通過台灣智慧財產管理制度(TIPS) 驗證審查，在智慧財產權的取得、保護、維護與運用建構完善的管理系統與制度。
王錫欽並指出，中鋼經彙整推動各項ESG之重要成果，今年獲得永續基金會評選委員的青睞及肯定，除了榮獲台灣TOP50永續企業獎等7項大獎外，該集團旗下的中鋼運通公司亦獲台灣TOP50永續企業獎，而中鋼運通、中鋼機械、中鴻鋼鐵、中聯資源、中鋼碳化、中鋼鋁業及中龍鋼鐵等子公司，在永續報告書獎部分也有優異表現，中鋼集團包括中鋼公司共獲得14座大獎，共同為邁向企業永續之路的努力成果。
中鋼公司董事長翁朝棟強調，中鋼秉持「沒有最好，只有更好」的永續經營理念，將持續落實「高值化精緻鋼廠」、「發展綠能產業」及「節能減碳」三大核心目標，朝環境保護、社會共好、經濟成長三者兼具之永續發展志業邁進，深耕鋼鐵本業，協助下游相關產業升級，為台灣產業、經濟及環境貢獻心力。