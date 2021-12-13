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12.12狂歡生日慶來了！《金多蝦年度大賞》群星倒數下單

▲蝦皮購物《12.12 狂歡生日慶：金多蝦年度大賞》，活動規模堪稱「直播界的奧斯卡」（圖／資料照片）
▲蝦皮購物《12.12 狂歡生日慶：金多蝦年度大賞》，活動規模堪稱「直播界的奧斯卡」（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-12-13 19:00:00

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」來了！為了迎接年度最後一個瘋狂購物慶典，蝦皮購物特別推出《12.12 狂歡生日慶：金多蝦年度大賞》直播大典，活動規模堪稱「直播界的奧斯卡」！還請到炎亞綸、李佳穎、納豆、溫妮、柯有倫、李友廷等偶像藝人，陪觀眾搶券、抽好禮，一起倒數下單的瘋狂時刻。

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而「金多蝦年度大賞」更是蝦皮購物鼓勵今年辛苦的直播賣家、主播夥伴與主持人，「直播界的奧斯卡」獎項即包括年度新星直播賣家、年度最佳直播夥伴、年度銷貨主持人、年度蝦皮聚粉王、年度蝦皮小編獎等，留言更有許多粉絲為自己喜歡的直播主持人叫陣、集氣，場面溫馨又熱鬧。

▲蝦皮購物《12.12 狂歡生日慶：金多蝦年度大賞》直播大典，粉絲留言集氣等開獎，場面溫馨又熱鬧（圖／資料照片）
▲蝦皮購物《12.12 狂歡生日慶：金多蝦年度大賞》直播大典，粉絲留言集氣等開獎，場面溫馨又熱鬧（圖／資料照片）
前些日子因為身體不適而無法參加雙11盛會的關韶文（關關），在康復之後，義不容辭擔任蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」直播活動主持人。直播一開始，留言處就刷出許多暖心留言：「看到關關健健康康的真好！」、「恭喜關關健康回到蝦皮！」讓關韶文感動不已。

▲關韶文大病初癒！回鍋主持《12.12 狂歡生日慶：金多蝦年度大賞》， 粉絲狂刷：「看到你健康真好」（圖／資料照片）
▲關韶文大病初癒！回鍋主持《12.12 狂歡生日慶：金多蝦年度大賞》， 粉絲狂刷：「看到你健康真好」（圖／資料照片）
《12.12 狂歡生日慶：金多蝦年度大賞》由歌手Morrison馬仕釗和吳霏打頭陣演出，顏佑庭接力熱唱，而嘻小瓜帶來的《乖乖吃瓜》，更是把氣氛炒到高點。不過他也開玩笑抱怨台下太淡定：「請問你們是來參加法會的是不是？」但馬上巴結說道：「不是在說長官喔，長官你們很棒！」

剛以店鋪「火火選物」老闆身份進駐蝦皮購物的炎亞綸，也現身擔任頒獎人，他穿上自家T恤現身，更解釋設計的理念是要大家更勇敢走出自己的路，更爆料主持人關關：「像你就是需要我督促，才會更勇敢。」而講到得獎，剛剛拿下金鐘獎綜藝節目主持人獎的炎亞綸，也建議蝦皮明年可以增設最佳顏值獎，並開玩笑地說：「這樣我明年一定會再得獎！」

另一個需要勇氣的就是蝦皮購物的「溫小編」溫妮。身負頒獎重任的她超級緊張，還把歌名《就這樣好嗎？》不小心說成《如果就這樣好嗎？》和蝦皮購物淵源深厚的溫妮，去年演唱主題曲，被關關虧：「最常在蝦皮唱歌的人，從去年12.12唱到今年12.12。」他接著毛遂自薦：「下次找我主持，我免費送一首唱歌。」讓台下蝦皮購物員工連忙搖頭。蝦皮購物也超寵溫妮，為她製作一段回顧影片，讓溫妮感動落淚。

同樣是「蝦皮好朋友」的李友廷拿著木吉他就開唱，溫暖歌聲讓現場聽得如癡如醉，自彈自唱難度高，也讓李友廷開玩笑說：「我明年目標就是要好好練習唱卡拉帶。」而當晚演唱的文慧如，表示自己已經有兩年生日都與蝦皮購物度過，真的和蝦皮很有緣份。

▲蝦皮購物《12.12 狂歡生日慶：金多蝦年度大賞》，李友廷爆自彈自唱難度高，開玩笑說：「明年目標就是要好好練習唱卡拉帶。」（圖／資料照片）
▲蝦皮購物《12.12 狂歡生日慶：金多蝦年度大賞》，李友廷爆自彈自唱難度高，開玩笑說：「明年目標就是要好好練習唱卡拉帶。」（圖／資料照片）
先前就一直放話要拿到「年度人氣主持人」的張立東，也如願和搭擋瑪麗、盧彥澤以《蝦皮娛樂線》拿到該獎項。張立東上台時大喊：「爽啊！」但也感性表示，至今記得兩年前、2019首次主持蝦皮直播的節目，「那時候還是用手機錄喔，只能站直直的，不然就會出框。從一個小小的節目開始，一路變成現在的規模。」他也感謝工作人員：「看起來這個直播沒有什麼，但他們事前要做很多規畫，才能讓我們放心地準備節目。」

前來共襄盛舉的還有藝人李佳穎，在比手畫腳時發揮演員的實力，一演出白雪公主，旁邊藝人都跟著變成「小矮人」，畫面逗趣又可愛。壓軸演出的柯有倫，一連帶來包括《零》、《扛得住》等夯曲，台下即使戴著口罩，也跟著搖擺大合唱，現場有如大型KTV，他也以熱血的歌曲鼓勵大家：「今年真的是不簡單的一年了，跟你們說聲，辛苦了！」

柯有倫坦言，因為疫情關係，已經一年多沒有公開演唱自己的招牌歌曲《零》，「而且還有錢拿，太開心了！」他透露近日與瘦子合演賽車電影，但也開玩笑抱怨：「但我都沒有開到車。」笑說希望有機會體驗飆速快感。在熱鬧的氣氛中，此次蝦皮購物跨夜直播吸引近上萬人觀看，熱鬧的迎接歡樂又瘋狂的「12.12狂歡生日慶」瘋狂購物之夜！

▲蝦皮購物《12.12 狂歡生日慶：金多蝦年度大賞》，柯有倫演唱自己的招牌歌曲《零》（圖／資料照片）
▲蝦皮購物《12.12 狂歡生日慶：金多蝦年度大賞》，柯有倫演唱自己的招牌歌曲《零》（圖／資料照片）

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