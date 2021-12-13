曾遭封殺！張惠妹重回小巨蛋 柯文哲：再給她唱一次看看
歌手「阿妹」張惠妹宣布，明年4月將在台北小巨蛋連開12場演唱會。不過過去在2015年時，阿妹曾經在演唱歌曲《三天三夜》時，與上萬歌迷一同唱跳，導致小巨蛋樓地板劇烈震動，甚至引發周圍民眾抗議，一度傳出小巨蛋有「阿妹條款」禁止張惠妹辦演唱會。而針對阿妹重新登蛋，台北市長柯文哲也直言小巨蛋的避震已經有所改善，「再給她唱一次看看」。
記者丁上程／台北報導
2021-12-13 19:25:29
張惠妹2015年曾在小巨蛋舉辦「烏托邦」演唱會，唱到經典歌曲《三天三夜》時，現場上萬歌迷跟著舞台上的阿妹一起唱跳，不僅造成小巨蛋劇烈晃動，甚至連周遭居民都受到影響，因此遭到附近住戶投訴。最後小巨蛋也增訂防震規範，被形容為「阿妹條款」，只要分貝數超標就斷電開罰，更導致她連續幾年申請小巨蛋檔期頻頻受挫。
而隨著阿妹宣布重返小巨蛋，也象徵著「阿妹條款」似乎已經被打破。對此台北市長柯文哲今日接受訪問時表示，小巨蛋的相關避震設施已經經過檢討，「現在也不太確定效果如何，再給她（張惠妹）唱一次看看。」柯文哲說，小巨蛋的問題勢必要改善，會跟相關局處研究看看，「是都會有這樣的問題，還是因為唱《三天三夜》才有問題。」