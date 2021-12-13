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接外甥下課被當綁匪！《舅舅》遭反鎖教室　慘遇失火悲劇

▲劇中，吳政世被當成綁架犯，反鎖在教室。（圖／愛奇藝國際站、friDay影音、龍華電視）
▲劇中，吳政世被當成綁架犯，反鎖在教室。（圖／愛奇藝國際站、friDay影音、龍華電視）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-13 20:02:50｜2021-12-13 20:05:00

韓星吳政世演戲演了24年，終於熬出頭當男主角，但在《Uncle我的魯蛇舅舅》首集下場卻悲慘不已，他幫姊姊接外甥下課，卻被當成綁架犯、反鎖在教室，外甥更故意打破消防警鈴，逃不出去的吳政世驚慌吶喊：「這裡還有人！」

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吳政世在《魯蛇舅舅》熱愛音樂，但被朋友背叛、遭愛人拋棄，慘淪無業遊民；他的姊姊田慧振生活也沒好到哪去，被丈夫家暴，最終離婚收場，她與兒子、弟弟倆相依為命。

以下有劇情透露，慎入！！！

▲劇中，吳政世（左）照顧姊姊田慧振的兒子。（圖／龍華電視）
▲劇中，吳政世（左）照顧姊姊田慧振的兒子。（圖／愛奇藝國際站、friDay影音、龍華電視）
首集中吳政世窮困潦倒、模樣邋遢，他某天幫田慧振去接兒子智厚下課，但舅舅、外甥2人從未見過面，導致吳政世在學校遇到外甥卻沒認出，智厚更誤會吳政世是綁架犯，騙他進教室後，用剪刀把吳政世反鎖在內，隨後按下消防警鈴，嚇得吳政世求救狂喊：「這是失火了嗎？喂！這裡還有人啦！」

智厚與同學趕緊求救警衛，大人聯手將吳政世綑綁、報案，班導見狀後立即解釋「他是智厚的舅舅」，更表示田慧振有交代「舅舅跟智厚不知道對方長相」，校方嚇到趕緊道歉，將吳政世鬆綁，結束鬧劇。

吳政世曾表示接演的男主角個性，讓他非常心動，「希望可以在大家疲憊又累的時期，能因為這部作品獲得一點歡笑和感動，拍攝過程中我也因此有了力量，我會盡最大的努力，請大家多多期待」。《我的魯蛇舅舅Uncle》每週日、一上午10點於愛奇藝國際站、friDay影音播出；12月14日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。龍華偶像台MOD353全台首播。

▲劇中，吳政世被校方當成怪人綑綁。（圖／愛奇藝國際站、friDay影音、龍華電視）
▲劇中，吳政世被校方當成怪人綑綁。（圖／愛奇藝國際站、friDay影音、龍華電視）
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