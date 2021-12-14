歷史性一刻　以色列總理會阿聯實權統治者

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以色列與阿聯都憂心伊朗的活動，是兩國採取外交行動的理由之一，不過阿聯也在嘗試改善與伊朗的關係。
以色列總理辦公室公布班奈特（Naftali Bennett）與穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）微笑握手的合照，形容這是場「歷史性」的會面。
以色列大使海耶克（Amir Hayek）拒絕就兩國討論伊朗的內容做進一步說明，但他告訴以色列軍方電台（Army Radio）：「總理來這兒不僅僅是為了處理伊朗議題。」
現在世界強權正試圖恢復伊朗核子協議，阿布達比上週也派遣特使前往伊朗首都德黑蘭（Tehran），但美國代表團預計本週抵達阿拉伯聯合大公國，以提醒阿聯恪遵對伊朗的制裁。
伊朗是以色列的宿敵，但班奈特昨天啟程成為第一位拜訪阿聯的總理後，一直未公開提及伊朗。班奈特承諾會促進以色列與阿聯的雙邊貿易和其他形式的民間合作。
另一方面，約旦官方培特拉通訊社（Petra）今天報導，沙烏地阿拉伯與伊朗今天在約旦首都安曼（Amman）舉行專家層級的安全對話。
培特拉通訊社指出，這次對話是由阿拉伯安全研究所（Arab Institute for Security Studies）主持，兩國討論建立互信的措施，特別是針對伊朗的核子計畫。對話已於今天結束。
沙烏地是遜尼派穆斯林王國，與什葉派穆斯林為主的伊朗是區域對手，兩國在葉門和其他地方的衝突支持不同派系。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101213