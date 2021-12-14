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歷史性一刻　以色列總理會阿聯實權統治者

▲以色列總理班奈特13日與阿布達比邦王儲穆罕默德會談，這是史上首次有以色列領袖與阿拉伯聯合大公國實際統治者公開會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列總理班奈特13日與阿布達比邦王儲穆罕默德會談，這是史上首次有以色列領袖與阿拉伯聯合大公國實際統治者公開會面。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-14 06:33:42

（中央社阿布達比13日綜合外電報導）以色列總理班奈特今天與阿布達比邦王儲穆罕默德會談，這是史上首次有以色列領袖與阿拉伯聯合大公國實際統治者公開會面。另據報導，沙烏地阿拉伯今天也與伊朗舉行對話。

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以色列與阿聯的關係去年在美國居中斡旋下正常化。以色列駐阿布達比大使表示，今天會談的議程包括伊朗議題。

以色列與阿聯都憂心伊朗的活動，是兩國採取外交行動的理由之一，不過阿聯也在嘗試改善與伊朗的關係。

以色列總理辦公室公布班奈特（Naftali Bennett）與穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）微笑握手的合照，形容這是場「歷史性」的會面。

以色列大使海耶克（Amir Hayek）拒絕就兩國討論伊朗的內容做進一步說明，但他告訴以色列軍方電台（Army Radio）：「總理來這兒不僅僅是為了處理伊朗議題。」

現在世界強權正試圖恢復伊朗核子協議，阿布達比上週也派遣特使前往伊朗首都德黑蘭（Tehran），但美國代表團預計本週抵達阿拉伯聯合大公國，以提醒阿聯恪遵對伊朗的制裁。

伊朗是以色列的宿敵，但班奈特昨天啟程成為第一位拜訪阿聯的總理後，一直未公開提及伊朗。班奈特承諾會促進以色列與阿聯的雙邊貿易和其他形式的民間合作。

另一方面，約旦官方培特拉通訊社（Petra）今天報導，沙烏地阿拉伯與伊朗今天在約旦首都安曼（Amman）舉行專家層級的安全對話。

培特拉通訊社指出，這次對話是由阿拉伯安全研究所（Arab Institute for Security Studies）主持，兩國討論建立互信的措施，特別是針對伊朗的核子計畫。對話已於今天結束。

沙烏地是遜尼派穆斯林王國，與什葉派穆斯林為主的伊朗是區域對手，兩國在葉門和其他地方的衝突支持不同派系。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1101213

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