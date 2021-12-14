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年底提離職！總經理竟喊「這1句」　全場尷尬：你虧大了

▲原PO表示自己最近和公司提離職，豈料總經理竟回「1句話」，貼文一出，全場尷尬直呼「你虧大了」。（示意圖／翻攝自pexels）
▲原PO表示自己最近和公司提離職，豈料總經理竟回「1句話」，貼文一出，全場尷尬直呼「你虧大了」。（示意圖／翻攝自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-14 08:37:49

多數人若不滿意工作現況，通常都會選擇離職，接著跳槽、轉職到下一份新工作；對此，就有一名網友發文，表示自己最近和公司提離職，豈料總經理竟回「1句話」，貼文一出，全場臉綠直呼「你虧大了」。

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該名網友昨（13）在PTT以「今天跟公司提離職...」為題發文，表示在公司已經做了5年，想說也該換個地方發展，「於是跟公司提離職，提完離職以後，被總經理叫了過去」。

原PO當下便去找了總經理，但總經理卻說一句「其實，公司做到這個月」，讓原PO簡直無言至極，「嗯嗯？？」，總經理接著說，「美術要全部資遣，只留程式，未來會跟其他公司合作」，但這也讓原PO超傻眼「不是啊，我不提離職都不講，啊不就很剛好我要離職」，因此在文末發問「有沒有要離職的當下發現公司要倒掉的掛啊」？

▲原PO表示自己最近和公司提離職，豈料總經理竟回「1句話」，貼文一出，全場尷尬直呼「你虧大了」。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO表示自己最近和公司提離職，豈料總經理竟回「1句話」，貼文一出，全場尷尬直呼「你虧大了」。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「結果你沒拿到資遣費QQQQ」、「主動提應該沒有資遣費」、「主動提離職哪來的資遣費？幫幫忙」、「是不是故意的，哈哈哈」、「可憐哪」、「總經理不知道講出來這樣很討厭嗎，笑死」、「無情絕殺」、「趕快去別的公司賺錢卡實在啦」。

其中，就有網友表示，「少資遣跟失業補助，這總ㄟ故意搞你？」、「總經理：好爽不用資遣，故意說給你聽」、「總經理：爽啊，省了一筆」、「他在酸你，你不懂？公司省了你的資遣費」、「故意講給你聽讓你吐血 QQ」。

另外，還有網友好奇，「幹嘛年底離職？都馬等過年才離職」、「怎麼不拿年終？」、「少5個月，好慘..自以為聰明」、「你虧大了」、「你現在提也是做到這個月，你被資遣也是做到這個月，你虧很大」；對此，原PO也回應「今天全公司都知道了，就我一個今天提離職，想說先去其他公司卡位啊，過年後才找競爭太激烈了。那個...其實我是程式= =，本來就沒有資遣費」。（編輯：郭佩蓉）

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