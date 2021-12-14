COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

爆交往！許藍方突Tag王少偉　表態立場「至少我盡力了」

▲許藍方（左圖）發文標記王少偉。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書、建印娛樂提供）
▲許藍方（左圖）發文標記王少偉。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書、建印娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-12-14 09:06:04｜2021-12-14 09:13:24

37歲「最美性學博士」許藍方日前爆出與大7歲王少偉交往，男方認了有好感，不排斥發展可能，她則相對低調。不過許藍方昨（13日）突然在臉書寫下心情文，並Tag王少偉帳號，掀起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼許藍方外型亮眼，工作邀約不斷。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書臉書）
▲許藍方外型亮眼，工作邀約不斷。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書臉書）
▲▼許藍方外型亮眼，工作邀約不斷。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書臉書）
▲37歲許藍方保養得宜。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書臉書）
許藍方昨晚發文抒發心境，並附上一張自拍，「活在一個不再需要真相的世界裡，更需要清楚知道自己在做什麼，不然，只會成為一個活在假象中的行屍走肉，或處在幻象中的傀儡木偶。對得起自己、對得起老天爺爺，追求快樂、在乎值得在乎的人事物，人，一生的課題；我，一輩子的學習。」

▲許藍方分享自拍。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）
▲許藍方分享自拍美照。（圖／許藍方博士 Dr. Gracie臉書）
接著，許藍方提到「近日發現某些網友不善運用網路，會在元宇宙迷路，以下提供正確資訊」，下方標記王少偉臉書粉專、YouTube頻道帳號，同時表明立場，「來這兒找少偉哥的麻煩請到王少偉・愛 Uncle Sam's Love」，似乎因為不堪網友頻頻詢問緋聞，而列出此聲明。

▲王少偉單身多年。（圖／記者葉政勳攝）
▲王少偉單身多年。（圖／記者葉政勳攝）
網友看到後留言「未婚想跟誰交往都可以」、「感覺少偉哥人不錯，希望博士能有好消息」，有人笑說「報告博士，就算給再多連結，還是會有人不識字的XD」，許藍方回應「至少我盡力了」。（編輯：楊穎軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

繼續作答
即時
推薦閱讀