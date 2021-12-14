爆交往！許藍方突Tag王少偉 表態立場「至少我盡力了」
37歲「最美性學博士」許藍方日前爆出與大7歲王少偉交往，男方認了有好感，不排斥發展可能，她則相對低調。不過許藍方昨（13日）突然在臉書寫下心情文，並Tag王少偉帳號，掀起網友熱議。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-14 09:06:04｜2021-12-14 09:13:24
許藍方昨晚發文抒發心境，並附上一張自拍，「活在一個不再需要真相的世界裡，更需要清楚知道自己在做什麼，不然，只會成為一個活在假象中的行屍走肉，或處在幻象中的傀儡木偶。對得起自己、對得起老天爺爺，追求快樂、在乎值得在乎的人事物，人，一生的課題；我，一輩子的學習。」
接著，許藍方提到「近日發現某些網友不善運用網路，會在元宇宙迷路，以下提供正確資訊」，下方標記王少偉臉書粉專、YouTube頻道帳號，同時表明立場，「來這兒找少偉哥的麻煩請到王少偉・愛 Uncle Sam's Love」，似乎因為不堪網友頻頻詢問緋聞，而列出此聲明。
網友看到後留言「未婚想跟誰交往都可以」、「感覺少偉哥人不錯，希望博士能有好消息」，有人笑說「報告博士，就算給再多連結，還是會有人不識字的XD」，許藍方回應「至少我盡力了」。（編輯：楊穎軒）