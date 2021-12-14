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雙北停電造成店家損失　財部：可申請營業稅、營所稅減免

▲台北一次變電所發生設備故障起火，導致台北市木柵與新北市新店等部分地區共計30萬5418戶停電。（圖／記者陳明安攝，2021.12.12）
▲台北一次變電所發生設備故障起火，導致台北市木柵與新北市新店等部分地區共計30萬5418戶停電。（圖／記者陳明安攝，2021.12.12）

記者顏真真/台北報導

2021-12-14 09:59:16

台電台北一次變電所12日因設備故障起火，造成雙北地區30.5萬戶停電，有些店家生意因此受到影響。對此，財政部宣布，小規模營業人若因停電而營收減少或無法營業，可說明理由、附相關證明文件，向所在地國稅局申請營業稅及營所稅減免。

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財政部進一步說明，根據《營業稅特種稅額查定辦法》第3條第1項規定，主管稽徵機關查定前條營業人的銷售額，應每半年於1月及7月各查定1次，其有變更營業項目，擴大營業場所或營業狀況、商譽、季節性及其他必須調整銷售額的情形時，可隨時重行查定其銷售額。

也因此，如果有店家因這次停電，導致營業收入減少或無法營業者，可敘明理由檢附相關證明文件，向所在地國稅局提出申請，亦提供網路申辦機制可供運用，明（111）年2月發單開徵今年度第4季（10月至12月）查定課徵營業稅時將反映調減稅額情形。

另《營利事業所得稅查核準則》第101條之1第1款規定，商品或原料、物料、在製品等因過期、變質、破損或因呆滯而無法出售、加工製造等因素而報廢者，除可依會計師查核簽證報告或年度所得稅查核簽證報告，並檢附相關資料核實認定其報廢損失者外，應於事實發生後30日內檢具清單報請該管稽徵機關派員勘查監毀，或事業主管機關監毀並取具證明文件，核實認定。

財政部說，如果營利事業如受停電影響，致商品或原物料等發生變質或破損，可依規定辦理，同樣提供網路申辦機制，只是營利事業每次申請報備金額在新台幣500萬元以下者，得檢附商品、原物料報廢報告表等相關資料，由國稅局書面審核認定。

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