Omicron入侵中國「停工令」又來！浙江13家企業停產

MoneyDJ新聞 2021-12-14 09:51:35 記者 李彥瑾 報導
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中國對於COVID-19採取嚴格「清零」政策。自上週以來，浙江省多個城市出現群聚感染事件，並在近日驗出中國首例Omicron確診者，目前已有至少13家企業遭勒令停產。
《日經亞洲》(Nikkei Asia)報導，浙江省與上海市接壤，為中國製造業重鎮。截至12月12日，當地宣佈停工的上市公司，包括半導體設備巨頭晶盛機電(JSG)和紹興貝斯美化工，在中國政府官員要求下停產，但實際復工時間仍有待確認。
12月13日，天津市疾病預防控制中心證實，驗出1名無症狀的Omicron確診者，為境外輸入病例。由於中國即將在2月舉辦冬奧，北京對Omicron疫情保持高度警戒，發現確診者的地區須升級防疫措施，包括餐廳禁止內用，並關閉電影院等娛樂場所。
例如，中國浙江省寧波市鎮海區自12月8日起，全面升級管控措施，封控區嚴格實施居家隔離。此外，封控區內商業場所一律關停，居民基本生活必需物資採統一配送；除防疫需要、民生保障外，其他企業一律停工。
COVID-19新變種病毒「B.1.1.529」發現自非洲南部國家波札那。11月26日，世界衛生組織(WHO)將B.1.1.529列為「高關注變異株」(Variants of Concern, VOC)，並正式命名為「Omicron」。
公衛專家警告，Omicron病毒上有多達32個棘蛋白突變位點，恐造成疫苗保護力下降，或降低抗體中和病毒的能力。
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資料來源-MoneyDJ理財網