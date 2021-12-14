雙北停電9成受災戶不賠償？　台電：朝513、517方式

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他指出，萬隆變電所有9台變壓器，其中1台故障後，冷卻絕緣油因高溫起火燃燒，儘管短時間即撲滅，但確實造成30萬用戶瞬間失去電力。類似事故為首次發生，昨天已邀集6位外部專家和內部專家共10餘位，初步共識此為意外事件，也進行相關檢討，謹慎解決未來如何預防。
至於對用電戶的賠償事宜，台電日前表示，會依營業規章規定扣減電費，但依據計算，約9成用戶不賠、1成用戶約賠新台幣1元。
楊偉甫指出，因為有賠償規定可參考，「同仁（當天記者會）就先引用現有規定」加以說明，但今年513、517大停電後開始使用個案方式處理，目前正檢討如何比照辦理，包含提供電費折扣，「這2天方案就會出來」。
楊偉甫答覆主持人提問時表示，此事故沒有人為破壞，現有室外變電所設備已經用20幾年，希望設施能遷到室內，因對環境美觀較好、安全性也較高；事實上，2年前已在附近蓋好新的室內變電所，可是在準備裝設內部機件時，因地方有意見，尚未達成共識。
楊偉甫強調，變電所沒有輻射問題，台電也有其他室內變電所、甚至地下變電所，上層為公司員工上班地點，希望經過此次事故後，台電能向社會大眾清楚說明遷移相關室外變電設施的迫切性，讓文山區新的室內變電所趕緊啟用。
周玉蔻提問，台電是否也遇上其他變電所遷不進去的問題，須與地方政府溝通？楊偉甫說，北部地區確實有其他室內興建、改建計畫，但溝通過程遭遇阻力，近期會至台北市、新北市政府說明。
楊偉甫補充，長期以來，民眾對變電所安全存有疑慮，如何讓變電所更安全美化，過去已有經驗，例如板橋D/S ONE變電所即是地下化，樓上為辦公大樓、飯店、餐飲等，變電所和都市生活相融入，成為板橋新地標，盼藉由此案例，證明變電所安全無虞。
周玉蔻問及，許多人認為此事件增加缺電疑慮，產生重啟核四的聲音，是否核能發電就不需變電所。楊偉甫表示，核電廠和其他電廠都屬於電源端，電源經過線路送往低壓、民眾住處使用，「最後一哩路就是變電所，和電廠是兩回事」；換言之，核能發電仍需變電所，才能將高壓電逐漸降壓至低壓。（編輯：潘羿菁）1101214