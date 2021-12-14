Omicron恐成主流　丹麥速打第3劑、挪威局部封鎖

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丹麥國家血清研究所（SSI）今天表示，Omicron變異株本週預計成為丹麥主流變異株，單日新增病例約達1萬例。
路透社報導，丹麥11月22日通報境內首起Omicron變異株病例，截至今天累計3473例確診。法新社提到，在這個人口約580萬人的北歐國家，5歲以上兩劑疫苗接種率80.6%。
丹麥衛生當局今天在聲明中說：「由於出現傳染力更強的新變異株Omicron，丹麥衛生局（Danish Health Authority）決定推動所有40歲以上者接種第3劑疫苗，讓他們打完第2劑4個半月後追加疫苗。」
局長布勞斯特倫（Soren Brostrom）表示，藉由縮短施打追加劑的間隔時間，「我們將能以更佳的防護力邁入冬季，保護重症風險增加的族群及促進群體免疫」。
英國昨晚剛宣布加速施打第3劑疫苗，目標在新年前對所有18歲以上者接種追加劑。英國首相強生（Boris Johnson）今天稍早表示，至少有一名感染Omicron變異株的患者已經死亡。
全球Omicron確診病例數方面，丹麥僅次於英國。兩國都廣泛對樣本進行基因定序，以快速確定變異株種類。
丹麥今天也通報過去24小時新增7799人確診COVID-19，創單日新高。
●Omicron變異株「改變規則」 挪威加強防疫措施
挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Stoere）今天表示，挪威將進一步加強限制措施，並加速接種作業以遏阻Omicron疫情。
這是挪威兩週來推出的第4輪措施，政府宣布酒吧和餐廳禁止提供酒精飲料、健身房和游泳池不對多數用戶開放、須戴口罩，以及對學校祭出更嚴格的規定等。
新措施將於14日到15日晚間生效，預定實施4週。
斯托爾在記者會上說：「新變異株無疑改變規則。這是為何我們必須快速行動，必須再次行動。」
挪威近日確診病例和住院人數屢創新高，今天通報958例感染Omicron變異株，其中472例在首都奧斯陸。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1101214