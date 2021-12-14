高市早苗關注台灣　質詢日相因應兩岸有事最壞事態

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高市表示，日本沖繩的與那國島與台灣距離僅110公里，台灣南方的巴士海峽是日本進口原油當中的9成及天然氣的6成所經重要航道，台灣和平穩定與日本的安全保障有直接關連。
她說，一般認為，中國犯台能力正在加速增大，假如「兩岸有事」，日本是否有考慮好撤僑的方法？這包括確保先島群島（涵蓋釣魚台列嶼）等地居民的安全，以及救出日本在中國約11萬2000名僑胞、在台灣約2萬5000名僑胞，現行自衛隊法是否完備？
岸田答說，有關自衛隊法第84條之3的和平安全法制在研議時，有從憲法或國際法的觀點進行諸多討論，已進行相當充分審議。至於自衛隊法第84條之4，從阿富汗撤僑的案例來看，條文內容有需改善之處，他已下令相關部署研究。對於海外僑胞身陷危機之際應如何予以保護、疏散，平時做好準備是很重要的。
高市指出，安倍內閣時代做為安全保障相關法的一部分、追加自衛隊法第84條之3條文有關護僑的措施，規定須滿足3條件，包括1、當地的當局要確保該地的安全，無戰鬥行為。2、領域國同意包含使用武器在內的自衛隊的活動。3、與當局合作。
高市指出，這3條件在阿富汗撤僑時不適用，因此她想問岸田內閣是否想定「兩岸有事」的最壞事態，調整自衛隊法第84條之3的內容？她盼岸田內閣訂定最壞的事態，凝聚智慧，研擬有效的撤僑對策。
岸田答覆說，此事必須慎重思考才行，他知道阿富汗撤僑之際，民眾提出諸多疑問，他已下令相關部署研究。
高市說，防衛大臣岸信夫稍早表示，中國與台灣的軍力失衡並朝對中國有利的方向發展，中國的軍費是台灣的15倍，且差距年年擴大。美國關切台灣事務程度增強、歐洲議會官方代表團11月首度正式訪台。日台執政黨正深化關係，今年8月召開外交國防2加2會談，探討遏止中國的對策。
高市提出警語說，假如台灣的民進黨政府倒了，淪為第2個香港，將嚴重影響日本的國防、經濟安保。
她言及台積電決定在日本設廠一事指出，這對日本要發展先進半導體的國產化是好消息，但如果台積電變成須適用中國的公司法、中國共產黨規約或中國國家情報法，在公司內設中國共產黨組織的話，有可能淪為尖端技術或機密資訊的外洩據點。
她說，自民黨在眾院選舉政見列出共享自由民主、人權、法治等普世價值的國家和地區，載入台灣。公約也載明歡迎台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。
高市問外務大臣林芳正，日本今年擔任CPTPP輪值主席國，是否打算採取協助台灣加入CPTPP的具體行動？針對台灣以觀察員身分參加WHA，將採什麼方針？
林芳正答說，台灣對日本而言是共享自由民主、基本人權、法治等基本價值，具有緊密經濟關係極為重要的夥伴。台灣申請加入CPTPP，已公開表示做好各種具體作法，日本歡迎台灣申請加入CPTPP。
他說，肯定蔡英文總統明言台灣已準備好接受所有規則，展現身為領導人的決心，日本首先要確認台灣是否完全符合CPTPP的高標準，然後與會員國討論。CPTPP的意義在於將高標準且具平衡感的21世紀型的新共同規則推廣至全世界，日本將與會員國共享這意義，基於戰略性的觀點、人民的理解，持續主導CPTPP。
他強調，日本在世衛組織（WHO）一貫主張因應世界衛生課題方面不該有地理上的空白，日本一貫支持台灣以觀察員身分參加WHA，尤其像是包含台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫採取有效措施且防疫有成的地區在內，世界各國和地區的資訊、見解能以自由、透明且迅速地被廣泛共享是很重要的。
他說，包含日本在內的七大工業國集團（G7）在今年5月召開的外交及開發部長會議共同宣言，已表明支持台灣有意義的參加世衛組織各論壇及WHA；日本政府將持續在世衛組織等場所明確主張日本的立場，也會與相關國家合作，敦促世衛組織。
高市表示，CPTPP明年由新加坡當輪值主席國，她聽說可採前任主席國、現任主席國及下任主席國合作的「三頭體制」運作，盼日本政府勇於主張並支持台灣。（編輯：陳惠珍）1101214