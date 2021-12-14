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亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師許樹湖表示，肝癌轉移到胃非常罕見，且症狀與一般胃潰瘍相似，患者出現持續性上腹痛、解黑便、嘔血、全身虛弱、體重減輕、持續性發燒等症狀就醫，才發現罹患胃腫瘤。
局部手術切除為主 不適合者考慮真光刀治療
目前治療以局部手術切除腫瘤為最佳方式，有機會達成完全治癒的目標，但仍需透過標靶治療、免疫治療、化學治療等系統性治療多管齊下，才能降低復發機率。許樹湖主治醫師提及，若不能或不適合手術者，則可考慮接受真光刀治療，雖然不是真正的「刀」，卻是很好的局部治療方式，可達到類似切除的目的。
真光刀治療 精準、降低周邊組織傷害
放射腫瘤科主任王博民說明，因肝癌細胞對放射治療具抵抗性，通常需要較高劑量才有機會控制病情，且使用劑量往往超過胃部周邊器官的耐受度，因此經評估，建議使用真光刀治療，能透過呼吸導航系統來監測患者的呼吸頻率，精準掌握胃部腫瘤的位置，治療過程不傷害周邊正常組織，透過立體定位放射治療殺死癌細胞，經4周進行20次療程後，至今完全無復發或殘存腫瘤。
防癌症復發 日常作息應注意
許樹湖主治醫師提醒，癌症經治療後，無論治癒或穩定控制，仍需遵從醫囑持續追蹤。平時注意飲食習慣，建議定時定量、採高蛋白與低糖飲食、避免刺激性食物、細嚼慢嚥、多攝取不加工的原型食物，才能避免癌症復發。
資料來源：健康醫療網 罕見肝癌轉移胃 亞大醫院「三管齊下」殺癌細胞
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