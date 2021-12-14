被爆使用過期食材！中國星巴克遭黨媒「臥底」 公司認了
近日有中國媒體「臥底」進入江蘇無錫的星巴克面試、工作，爆出星巴克使用過期食材，消息曝光後引起廣大爭議，不少民眾認為星巴克「跨越食品安全紅線」，而星巴克今日也透過微博回應指出，對於這兩間門市涉及的食安問題感到震驚，也在第一時間關閉無錫市2家門市。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-14 11:22:53
美國打壓中國科技企業導致中方不滿，外界多傳中國已有準備整肅美企當作報復，日前中國《新京報》一名記者於10月下旬應聘進入無錫震澤路星巴克，經過三輪面試後「臥底」成功展開調查，並發現該門市主管、員工只要食材有剩太多或過期，就竄改保存期限繼續使用，店員還稱這是「一代傳一代教下來的」，調查結果亦發現有部分糕點原先承諾「開封不過夜」卻在隔天依然上架的情況。
對此，「星巴克中國」也透過微博證實，已經關閉兩間被指控的店家進行調查，並承認員工有使用過期食材的情況「經過調查，我們已確認12月13日媒體報導的兩家無錫門店的員工，確實存在營運操作上的違規行為」。
星巴克強調，「保障食品安全，我們責無旁貸。這兩家門店的情況，高度警示了我們在食品安全標準的日常執行中存在不足。對此，我們向所有星巴克顧客致以最誠懇的歉意」，目前星巴克也已經關閉兩間涉事店家進行調查。
最後，星巴克也發聲明表示，自從進入中國市場22年以來，一直將食品安全放在首位，「對於此次事件，我們再次深表歉意，並將積極改正。同時，我們會密切配合政府相關部門的調查，也懇請公眾及媒體對我們進行持續監督」。