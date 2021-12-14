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民主峰會落幕　中國邀全球3百餘政黨團體續反制

▲中國持續反制已經落幕的「民主峰會」，更邀全球3百餘政黨團體加入。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國持續反制已經落幕的「民主峰會」，更邀全球3百餘政黨團體加入。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2021-12-14 14:20:45

（中央社記者邱國強北京14日電）中國對已經落幕的「民主峰會」持續反制。中共中聯部與全球355個政黨及團體13日聯合發表聲明，重申中國「反對以民主之名干涉他國內政」及「構建命運共同體」等一貫主張。

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針對美國主辦的「民主峰會」，中共採取密集且高調的宣傳反制戰。不但動用外交部發言系統及大小官媒攻擊美國及西方的民主制度，更發表「中國的民主」白皮書大肆宣傳新建構的「中國式全過程人民民主」說，引起外界側目。

新華社報導，全球140個國家和地區355個政黨、社會組織和智庫13日「聯絡」中共中央對外聯絡部，發表題為「關於自主探索民主道路、攜手推動共同發展的聯合聲明」的文件，提出上述主張。

聲明宣稱，實現民主有多種方式，不同國家和地區歷史文化、社會制度、發展階段不盡相同，不存在適用於一切國家的民主制度和發展模式。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，「本身就是不民主的」。

這項聲明重申中方立場說，評價一個國家民主與否，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛參與權；要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現了多少。

聲明又說，要看制度和法律規定了什麼樣的政治程序和政治規則，更要看這些制度和法律是不是真正得到了執行；要看權力運行規則和程序是否民主，更要看權力是否真正受到人民監督和制約。

這項聲明聲稱，一個國家是不是民主「應該由這個國家的人民來評判」。推進民主建設應著眼於不斷實現人民對美好生活的嚮往，不斷提升人民的獲得感、幸福感、安全感。世界上所有國家、所有民族都應該享有平等的發展機會和權利，要推動實現包容普惠發展，不讓任何一個國家掉隊。（編輯：沈朋達）1101214

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