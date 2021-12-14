民主峰會落幕　中國邀全球3百餘政黨團體續反制

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新華社報導，全球140個國家和地區355個政黨、社會組織和智庫13日「聯絡」中共中央對外聯絡部，發表題為「關於自主探索民主道路、攜手推動共同發展的聯合聲明」的文件，提出上述主張。
聲明宣稱，實現民主有多種方式，不同國家和地區歷史文化、社會制度、發展階段不盡相同，不存在適用於一切國家的民主制度和發展模式。用單一的標尺衡量世界豐富多彩的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，「本身就是不民主的」。
這項聲明重申中方立場說，評價一個國家民主與否，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛參與權；要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現了多少。
聲明又說，要看制度和法律規定了什麼樣的政治程序和政治規則，更要看這些制度和法律是不是真正得到了執行；要看權力運行規則和程序是否民主，更要看權力是否真正受到人民監督和制約。
這項聲明聲稱，一個國家是不是民主「應該由這個國家的人民來評判」。推進民主建設應著眼於不斷實現人民對美好生活的嚮往，不斷提升人民的獲得感、幸福感、安全感。世界上所有國家、所有民族都應該享有平等的發展機會和權利，要推動實現包容普惠發展，不讓任何一個國家掉隊。（編輯：沈朋達）1101214