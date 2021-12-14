高醫驗毒誤判三級毒品驗成二級 是否國賠、刑責仍須釐清
受南部院檢委託進行毒品檢驗的高雄醫學大學附設中和醫院驚爆自去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，清查有11案誤判，最後轉判無罪。高雄地院庭長楊國祥今(14)日表示，去年地院在毒品案件開庭時，發現有誤判狀況，因此向法醫研究所申請複驗，經複驗證實確實是三級毒品，才發現毒品檢驗出錯，但是否為高醫技術、設備出問題，仍待釐清。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-14 17:46:27
去年11月起，高雄地院審理毒品案時，發現高醫把三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，高雄、橋頭兩院檢展開清查，雄檢清查有31件毒品案與Pentylone有關，橋檢則有7件，其中兩地檢署共有12件因檢驗「誤判」持有者獲判無罪，至於實際有多少件出現「誤判」，兩地院檢仍在清查，
楊國祥指出，去年11月，法官審理一件由雄檢起訴的毒品案時，被告喊冤稱自己是持有三級毒品，且驗尿報告也呈現三級反應，但高醫的檢驗報告卻是二級毒品，法官為求慎重，將毒品重新送交法醫研究所檢驗後，確認被告所持有的毒品成份為三級毒品Eutylone，被高醫誤判為二級毒品Pentylone。
楊國祥表示，刑庭法官發現高醫誤判後，立即將結果通報庭長，再由庭長轉告雄院刑事庭法官，若受理案件與二級毒品Pentylone有關，且為高醫負責檢驗，都要重新送往法醫研究所複驗。
楊國祥指出，誤判案件從去年11月至今年4月，約半年有11件判無罪，今年1月法醫研究所指導高醫檢驗方法，樣本送高醫後已未再發生誤判情形；至於高醫有無涉及刑責或國賠等問題，因牽涉醫院檢驗方法、設備，這部分需由地檢署負責釐清。