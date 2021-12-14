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咳嗽有痰、反覆咳血　當心「支氣管擴張」併發肺炎

咳嗽有痰、反覆咳血　當心「支氣管擴張」併發肺炎
咳嗽有痰、反覆咳血　當心「支氣管擴張」併發肺炎

健康醫療網

2021-12-14 13:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】60歲黃小姐多年來時常咳嗽並伴有黏液性濃痰，曾至診所求診，但是症狀不見改善，這次反覆咳血，由家人陪同至新竹臺大分院生醫醫院胸腔科門診求診，經醫師詳細問診及安排檢查後，診斷為「支氣管擴張症」（bronchiectasis）。

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支氣管擴張惡化　影響呼吸道恐發炎

新竹臺大分院胸腔內科張嘉凌醫師說明，支氣管擴張症是一種支氣管病態永久擴張的疾病。當支氣管壁因為某種原因受傷或被破壞後，黏膜纖毛功能變差，使分泌物無法被有效的清除，導致慢性且反覆呼吸道感染及發炎，進而加重支氣管壁的破壞，形成惡性循環。

支氣管擴張症可能發生在任何年紀，臨床表現常是非特異性的呼吸道症狀，包含慢性反覆咳嗽併有濃痰、咳血、呼吸困難等；針對氣喘或肺阻塞控制不佳、類風濕性關節炎、炎性腸炎或免疫功能不佳等病人，若久咳併濃痰時，都需要高度懷疑。

支氣管擴張因素多　台灣三成病人為特發性

張嘉凌醫師表示，造成支氣管擴張症的原因很多，包含肺炎感染後，如細菌性肺炎、肺結核、吸入性肺炎等；或自體免疫疾病，如類風溼性關節炎、修格蘭氏症候群（乾燥症）等；或先天遺傳性疾病，如囊性纖維化、纖毛運動失能症等及免疫球蛋白缺乏等疾病導致。在台灣約有三成病人的病因為特發性。

先抗生素治療　惡化才需手術

支氣管擴張症的治療及急性惡化的預防包含病因治療、教導呼吸道清潔技巧、流感及肺炎鏈球菌疫苗施打和肺復原等；常見的共病症包含心腦血管疾病、胃食道逆流、缺鐵性貧血及癌症，如肺癌、食道癌等，適當處置共病症亦能減少急性發作及死亡。張嘉凌醫師解釋，當急性發作時須適當地施以抗生素治療。外科治療（手術切除）適用於內科治療效果不彰，而且為侷限性支氣管擴張症且有危及生命的大量咳血等，雖然支氣管擴張症無法治癒，但是透過適當的治療，可以減少急性惡化，防止更多肺部損傷，大部分病人仍可以正常生活。



資料來源：健康醫療網 咳嗽有痰、反覆咳血　當心「支氣管擴張」併發肺炎

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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