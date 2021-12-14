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清寒新二代奮發向上！考取清大又獲得全國十大傑出青少年

▲今年10月獲選為全國十大傑出青少年，12月10日再以特殊選才管道錄取國立清華大學，是該校以特殊選才管道錄取清大的第一人。（圖／南投縣立旭光高中提供）
▲今年10月獲選為全國十大傑出青少年，12月10日再以特殊選才管道錄取國立清華大學，是該校以特殊選才管道錄取清大的第一人。（圖／南投縣立旭光高中提供）

記者賴正琳/綜合報導

2021-12-14 17:25:00

《四方報》報導，我國新住民和新住民二代人數已突破100萬人，許多新二代都有十分好的發展。來自南投縣立旭光高中學生廖子宸，母親為越南籍新住民，父親則是臨時工，雖然家境清寒，但她始終樂觀向上，不但在今年10月獲選為全國十大傑出青少年，12月10日再以特殊選才管道錄取國立清華大學，是該校以特殊選才管道錄取清大的第一人。

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廖子宸從國中時就相當用功，積極爭取獎學金，期盼能減輕父母負擔，課餘時間更到醫院當志工，參與的科展作品連續兩年都獲獎。她說，「今年特別受幸運之神眷顧，上大學後除了會繼續努力唸書之外，也會持續當志工來回饋社會。」在求學路上，旭光高中的師長知道她的處境，都特別留意各種獎學金訊息，而她也爭氣，因成績好都能符合獎學金申請的條件。高二開始更獲普仁基金會的幫助，每月固定給她2000元獎助金，讓她不用為學雜費擔憂。

廖子宸求學過程獲得師長和慈善基金會的幫助，她把感恩的心化為實際行動，即便讀書和參加科展比賽的生活十分忙碌，她仍在高一起就到醫院和療養院當志工，令人動容。廖子宸表示，原本不敢報名清大特殊選才，認為不可能被錄取，沒想到受幸運之神眷顧，錄取清大不分系。「因為我喜歡自然科學，高一和高二各以茶葉渣酒精和甲殼素抗菌實驗得獎，將來上大學後希望朝化學專業領域努力。」她說。


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