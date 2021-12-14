同框中醫大院慶 楊文科邀林智堅合蓋新橋

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊文科說，在疫情嚴峻時期，新竹附醫執行孕婦專案疫苗施打，讓他們在完善環境下先體檢再施打，體貼、細心的照護精神令人感佩。三年來新竹附醫員工數從370人成長到870人，15科成長到27科，病床數從150床成長到387床，全面性的提升。
楊文科也感謝新竹市長林智堅一起出席新竹附醫院慶，共商新竹縣未來的發展，他特別向林市長請託，六年前立委柯建銘提案，頭前溪兩岸要蓋一座新橋，當時定案經費由中央補助，地方款由新竹縣市各半，北端的地點就選擇在中醫大新竹附醫旁邊，如果雙方一起努力把這座橋蓋起來，頭前溪南北岸交流會更融洽，希望林市長一起來協助促成。
楊文科最後給予三週年慶的新竹附醫三點祝福：中醫大新竹附醫是新竹民眾最大的禮物、中醫大新竹附醫擁有最棒的團隊、具有永遠不放棄搶救照護病患的精神。
中國醫藥大學附設醫院暨醫療體系董事長蔡長海表示，感謝邱前縣長和楊縣長的幫忙，讓中醫大新竹附醫順利在新竹發展。新竹附醫成立三年以來不斷成長進步，特別是面對新冠肺炎疫情衝擊，醫護同仁同心協力堅守崗位，全力守護新竹鄉親的生命健康。他特別感謝企業家們，出錢出力，捐贈防疫物資，守護醫護人員的健康。蔡長海同時期勉新竹附醫，持續以專業、熱忱和愛心打造出大新竹最先進、完善並具國際水準的醫學中心。
新竹附醫院長陳自諒說，感謝醫護同仁的付出，一年多來面對疫情衝擊，醫院改善就醫可近性，包括視訊診療、藥來速、深喉唾液、零接觸採檢站等創新作為，同時積極發展內外科醫療特色，準醫學中心的醫療設備，如第四代達文西手臂系統、乳癌一站式癌篩檢診斷等等。