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蔡英文總統接見十大傑出青年　盼啟發更多年輕世代

▲蔡英文總統與第59屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員合影。（圖／總統府提供）
▲蔡英文總統與第59屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員合影。（圖／總統府提供）

溫貴香

2021-12-14 15:47:58

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天接見十大傑出青年當選人表示，希望把傑出青年的精神推廣出去，啟發更多年輕世代朋友。並期許所有傑出青年持續在各領域發揮影響力 讓台灣不斷往前邁進。

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總統上午在總統府秘書長李大維、教育部長潘文忠陪同下接見第59屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員，肯定傑出青年在各領域的成就與貢獻；也期許未來所有傑出青年都會持續在各領域發揮影響力，讓台灣不斷往前邁進。

總統致詞表示，每年她都在總統府接待十大傑出青年當選人，希望把大家的精神推廣出去，啟發更多年輕世代的朋友。

她說，這次當選的11位年輕朋友都非常優秀，也是各領域的一時之選。比如「科學研究發展類」的台大電機工程學系副教授李宏毅搭起人類和AI之間的溝通橋梁，他的YouTube頻道很熱門，上面有300多支影片，讓更多朋友可以在線上學習程式語言。

總統一一指出每一位獲獎者事蹟，「基層勞教類」的台北木柵高工教師王詩欽用極大的熱忱培養學生，反覆練習、四處比賽，不僅翻轉技職教育，也翻轉學生的未來。「企業創業類」的GIVE543贈物網執行長馬玉如創立台灣最大的物資共享平台，用實際行動落實環境永續、社會共好。

「醫學研究類」的國衛院生醫工程與奈米醫學研究所副研究員廖倫德整合相關技術，在疫情期間發展出「AI紅外線熱像儀」，是防疫工作的幕後英雄。「社會服務類」的甘樂文創志業執行長林峻丞是三峽社造的重要推手，打造永續的地方創生模式，讓「善與愛」在地方延續。

「文化藝術類」的丞舞製作團隊B.DANCE 藝術總監蔡博丞是國際知名編舞家，也不忘把台灣文化特色融入舞蹈之中，讓世界看見台灣。「公共行政類」的南投縣集集鎮長陳紀衡年輕有活力，把集集打造成「堅韌」小鎮，是公共服務的優秀代表。

「農業環保類」的池上禾穀坊創辦人魏瑞廷結合傳統農業和科技技術，把區塊鏈導入稻米產業，讓台灣優質農產品成功打進國際市場。「人權關懷類」的食藝餐飲執行長鄭惠如長期關懷婦女、新住民及弱勢族群，協助他們就業創業，藉由經濟獨立自主，重新找到人生方向。

總統表示，今年還有兩位不在現場的當選人，他們的成就也非常不簡單。第一位是柔道國手楊勇緯，不僅拿下台灣第一面奧運柔道獎牌，最近也在國際大滿貫賽中獲得金牌。另一位是林映君特教老師，她在講授科學上，持續開發多元的教學方式，讓學生充滿興趣，跨越學習科學的阻礙。

最後，總統再次恭喜所有傑出青年獲獎，也謝謝青商總會多年來舉辦這麼有意義的活動，鼓勵努力貢獻社會的青年朋友。她相信，未來所有傑出青年都會持續在各領域發揮影響力，讓台灣不斷往前邁進。（編輯：黃國倫）1101214

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