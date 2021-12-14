布林肯指區域國家憂北京激進行動　重申美對台承諾

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布林肯說，印太地區是世界最具活力的地區，確保印太地區不受脅迫，可以與所有人往來，攸關大家利益。然而，從東北亞到東南亞、從湄公河到太平洋島國對「北京的激進行動」（Beijing's aggressive actions）都有許多擔憂。
他指出，北京的激進行動包括，聲稱公海是自己的；透過補貼國營企業扭曲開放市場；不同意其他國家的政策就拒絕出口或撤銷合約；從事非法捕魚等。「區域內的國家都希望改變這個行為，我們也是」，這是美國決心確保南海航行自由的原因。
布林肯說，北京在南海的激進行動威脅每年價值超過3兆美元（約新台幣83.4兆）的商業活動，關係到全世界數百萬人的生計與福祉，商業不能橫越公海，意味農民無法運輸產品，工廠無法運送微晶片，醫院無法取得救命藥物。
位於荷蘭海牙的常設仲裁法院在2016年就菲律賓控訴中國聲稱南海主權的「九段線」違反國際海洋法公約一案作出宣判，裁定菲律賓勝訴。
布林肯說，這個一致且具約束力的裁決，堅決駁回非法、廣泛的南海主權宣稱，美國和其他國家，包括南海聲索國，將繼續反制違法行為，「這也是為什麼我們對台灣海峽的和平與穩定有長遠利益，這與我們的長期承諾是一致的」。
布林肯指出，美國將與盟友、夥伴捍衛以規範為基礎的秩序，目的不是要壓制任何國家，而是保護所有國家有選擇自己道路的權利，不受脅迫恐嚇，這不是以美國為中心的區域或以中國為中心的區域之間的較量，「印太地區是自己的區域」。
這是布林肯上任後首訪東南亞，他並將訪問馬來西亞、泰國等東南亞國家協會（ASEAN）成員。美國國務院先前說，他此行目標是提升美國與東協交往，加強中國「霸凌」下的區域安全基礎建設，與盟友商討拜登總統的「印太經濟框架」願景。
布林肯在演說指出，美國將加強與東協的夥伴關係，依東協成員國強調的「東協中心性」（ASEAN Centrality）精神，與東協一起深化與區域的往來。
他指出，拜登繼10月在東協峰會（ASEAN Summit）宣布將撥款一億美元（約新台幣27.8億元）強化與東協推動促進公共衛生與婦女賦權的計畫後，也將邀請東協領導人參加幾個月內要在華府舉行的峰會，深化策略性夥伴關係。
布林肯說，美國正在制訂一個全面的「印太經濟框架」，以實現美國與區域國家的共同目標，包括數位經濟貿易、技術、韌性供應鏈、潔淨能源基礎設施、勞工標準等其他共同利益領域，促進區域國家的普遍繁榮。（編輯：周永捷）1101214