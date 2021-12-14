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打兩劑AZ對Omicron保護力等於0？陳時中：不要過度解讀

▲疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，過度解讀並不好，而且主流意見中「沒有人認為打疫苗，會把保護力變成零」（圖／指揮中心提供）
▲疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，過度解讀並不好，而且主流意見中「沒有人認為打疫苗，會把保護力變成零」（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-14 15:12:27

各國加緊備戰Omicron，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男直言，「AZ疫苗對Omicron的保護力，即便接種2劑後，效果幾乎等於0」；對此，疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，過度解讀並不好，而且主流意見中「沒有人認為打疫苗，會把保護力變成零」

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Omicron造成世界局勢緊張，沈政男分析數據坦言，目前台灣對疫苗的Omicron保護力研究結果，施打兩劑AZ者，在28日後抽血清中和病毒結果發現，中和Omicron的能力，在20多個受試者中，幾乎降到可偵測的水平之下，沈政男直言，「也就是等於零」。

面對Omicron，陳時中今天表示，雖然今天英國也爆出1例死亡案例，但是就各國數據來看，Omicron沒有造成比較高比例的致死率或是重症率，但我們還是嚴陣以待。

陳時中說，世界發表Omicron相關言論的專家很多，大家都根據被發表的研究做出自己的看法，但是可以看到世界在主流意見，並沒有人認為「打疫苗會把保護力成零」，大家的共識是「有所降低」。

陳時中表示，為了完善對抗Omicron，能及早施打第三劑疫苗，增加保護力，「有時候太過度解讀也不好」，目前把防護基本工作做好最重要。（編輯：孫唯容）


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