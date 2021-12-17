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物價飆漲只有薪水不漲　通膨、升息如何影響民眾？

▲美國公布11月消費者物價指數（CPI）年增率高達6.8%，創下近40年新高。全球原物料飆漲、物價齊揚，通膨問題成為近期最發燒話題。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲美國公布11月消費者物價指數（CPI）年增率高達6.8%，創下近40年新高。全球原物料飆漲、物價齊揚，通膨問題成為近期最發燒話題。圖為示意圖（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-12-17 10:05:00｜2021-12-17 10:21:02

美國公布11月消費者物價指數（CPI）年增率高達6.8%，創下近40年新高。全球原物料飆漲、物價齊揚，通膨問題成為近期最發燒話題，即便美國Fed與國內央行都認為只是暫時性通膨，但經濟數據會說話，再加上疫情威脅揮之不去，市場擔心停滯型通膨將成為隱憂，通膨如何影響民眾？若真的升息抗通膨，民眾又要如何看待與因應？

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說起通膨，緩步且溫和的通膨代表整體經濟情勢逐步向上，對股市有正面助益。然而近一年來，原物料價格飆漲、塞港造成供應鏈供給出現問題，企業成本大幅攀升，再加上疫情攪局，變種病毒威脅仍在，民眾不願意外出工作、消費緊縮，都使通膨雪上加霜，也加深了停滯型通膨的隱憂。

所謂停滯型通膨，指的是經濟成長趨緩時，通貨膨脹依舊存在，且消費緊縮或就業率不如預期。也因為通膨情勢越來越嚴峻，使得美國聯準會（Fed）資產購買計畫將加速退場成為定局，華爾街也預估，Fed將在明（2022）年中開始升息，全年將升息2至3碼。

通膨時代但需求仍暢旺，對企業主來說原物料大漲、供應鏈短缺、招聘不到工人等，讓整體成本大幅提升，可能進一步吃掉獲利，最終更可能轉嫁到消費者身上，買東西、吃東西荷包縮水、通通變貴。也因此有人認為，薪資追不上物價的通膨時代，與其把錢存在低利率的銀行，還不如拿來投資股票或向銀行以低利率貸款買房，而這也是為什麼近年股市熱絡、投資人變多，以及房市依舊火熱的原因之一。

▲通膨壓力讓近期漲價消息不斷，面對物價不斷攀升，網友感嘆1000元現在還能在賣場買到什麼。（圖／取自Shutterstock）
▲通膨壓力讓近期漲價消息不斷，面對物價不斷攀升，民眾該怎麼做？（圖／取自Shutterstock）
目前全球主要國家央行都把通膨視為短期現象，對升息態度多為按兵不動。但為了對抗通膨，南韓與紐西蘭今年以來二度升息，就連英國央行也意外宣布升息，近期歐美國家「鷹派」言論逐漸浮上檯面，市場預估美國Fed明年中可能開始升息，然而，若我國央行也跟著升息，對民眾會有什麼影響呢？

以定存族來說，將有助於獲得更多利息，但相反的，對買房、買車的貸款族來說，向銀行貸款負擔會變重，可能就得思考提前還款的可能性。再來，升息代表經濟復甦，會進一步推高美元匯率，台幣則相對貶值，因此要換美元的要趁早。還有，也要注意進口商品會變貴，想買名牌包可能價格不可同日而語。

此外，升息造成美元強勁，熱錢可能回流美國，造成新興市場貨幣走貶，有買新興市場基金的投資人可以考慮贖回，或降低新興市場的部位。而通膨時代，被視為是避險性資產的黃金若遇上升息，可能對黃金價格造成壓力，投資人可得多多留意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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