四大公投決戰就在週六！「投票議題、注意事項」一次看懂

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主文： 您是否同意核四啟封商轉發電？
正方：核電提供低碳且穩定的供電，能降低空氣汙染；且台灣缺電為事實，若核電不重啟，台灣電價將上漲。而核廢料問題可以參考國外「乾式貯存」再轉為新的核燃料作法。
反方：除了核廢料處置問題，任何電力都有疏失及天災意外的可能；只是台灣難以承受核電廠事故可能所造成的災難。缺電方面，政府提高再生能源及天然氣比例，可穩定供電。
二、 萊豬，來不來？/提案人：林為洲
主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？
正方：缺乏人體長期攝取量報告；國際標準未必適用於本國人；國民健康不能成為利益交易的籌碼。
反方：美豬公投攸關國家對外經貿佈局，倘若通過就代表台灣對國際承諾跳票；且不利於參與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。
三、 公投綁大選/提案人：江啟臣
主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？
正方：不同時舉行可能造成投票率低，民主成效不彰；且與大選合併，能「省錢、省時、省力」。
反方：2018年九合一公投選務大亂的經驗指出公投綁大選未必省錢省力；且分開舉辦能區分「選人」還是「選事」，能增加選民討論及思辨時間。
四、 藻礁能源戰/提案人：潘忠政
主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）
正方：珍貴的藻礁地形遭到破壞，無法修復，其影響擴及海洋生態體系。
反方：三接天然氣一退再退，現今的施工方案已對藻礁影響降到最低。
投票要注意哪些事項？我要帶什麼？
攜帶資料：國民身分證、投票通知單及印章、口罩（全民防疫不鬆懈！）
投票時間：民國110年12月18日（星期六）上午8時至下午4時止。
投票地點：查看投票通知書，或上中選會網站查詢
投票流程：攜帶身分證、印章、投票通知單至投票所→出示證件核對身分→簽名或蓋章領取公投票→至圈票處使用選委會印章圈選同意或不同意→投入公投票→完成！
禁止攜帶手機或攝影器材進入投票所；禁止故意毀公投票；禁止喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票；禁止將公同票攜出投票所。
民主的精神在於對公共事務的深究與關心，正反方的觀點及爭議絕非寥寥數語可言盡；喊口號不是台灣的未來，思辨討論才是福爾摩沙可貴之處，這週六等你站出來為自己的國家喊聲！（實習編輯：王思琴）