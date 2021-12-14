回報救命之恩！台東縣民李清亮堅持30年 存錢捐贈救護車
30年前曾因身體不適，經消防單位及時獲報，派出救護車上山後，將他送往一小時車程遠的醫院救治的台東縣民李清亮，撿回一條命後就立下心願，目標有朝一日要捐贈救護車，回報救命之恩。終於在他多年的努力和堅持下，捐給台東縣救護車一輛，並於今（14）日在消防局舉辦捐贈儀式，由縣長饒慶鈴頒贈感謝狀，表達對李清亮的敬意與謝意。
編輯中心／綜合報導
2021-12-14 15:39:02｜2021-12-14 15:41:14
台東縣民李清亮，30年前在東河鄉銅礦山區從事農務時，突感身體不適，所幸經消防單位及時獲報，派出救護車上山，並經過一個多小時的山路緊急送往醫院救治；李清亮指出，若非消防人員及時救援或許早就沒命了，深感消防人員及救護車的重要性，在住院一個半月撿回一命當下立了心願，有朝一日要捐贈救護車，回報救命之恩，即使長時間經濟條件不好加上家庭負擔又重，但李清亮始終沒忘記承諾，特別捐贈救護車，希望幫助更多需要的人。
為回報30年前消防單位救命之恩，李清亮堅持個人的承諾，以及響應社會公益，捐贈台東縣救護車1輛。
台東縣政府特於今日在消防局舉辦捐贈儀式，縣長饒慶鈴縣長頒贈感謝狀，表達對李清亮的敬意與謝意。饒慶鈴表示，感謝李先生發揮助人最樂的精神，此台高頂救護車含完整配備，將交給關山消防分隊使用，縣府也感謝社會各界捐贈臺東縣救護車輛，未來將持續提升救災救護能量，守護更多鄉親的生命安全。
饒慶鈴提到，台東縣幅員廣大，為了守護鄉親，上任後大力支持並積極提升緊急救護服務品質，讓消防分隊成為醫療救護的延伸、推動救護車為「行動急診室」；目前台東縣消防局救護車有39輛，加上李清亮今日捐贈後共達40輛。（編輯：林莞茜）