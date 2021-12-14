美國印尼外長雙邊會　同意建立2+2對話機制

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勒特諾在會後記者會指出，美國是印尼在安全合作領域的重要夥伴，擴大海事合作諒解備忘錄的內容涵括海洋資源、養護與漁業管理，以及海上安全和航行等議題。為強化合作，雙方將建立外交部長與國防部長的「2+2對話」機制。
勒特諾指出，雙方也同意加強經濟合作，希望美國繼續讓印尼享有「普遍性優惠關稅制度」（GSP）的待遇。印尼非常歡迎外資，包括醫療、數位經濟以及能源轉型方面的產業。印尼也感謝美國協助推動永續發展、綠能經濟與性別平權。
勒特諾說，除了雙邊關係，他與布林肯也討論關於阿富汗、緬甸的區域情勢，以及兩國在印太地區的合作。希望美國作為印尼的夥伴，具體推動落實「東協印太展望」（ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ）。
「東協印太展望」是東南亞國家協會（ASEAN）在2019年的東協峰會（ASEAN Summit）提出的報告。這份報告與美國推動自由、開放、以規範為基礎的印太地區相互呼應，期許達成和平、安全、穩定、繁榮的前景。
布林肯指出，印尼是美國的策略夥伴，美國對雙邊關係發展有堅定承諾，並堅定致力於與區域國家的往來。美國的印太政策的願景也反映在「東協印太展望」中。
他表示，這些協議將深化兩國關係。他特別提到擴大海事合作備忘錄，這個地區的海上商業活動多，現在又面臨氣候危機威脅，海洋問題的合作特別關鍵。（編輯：黃自強）1101214