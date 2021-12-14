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美國印尼外長雙邊會　同意建立2+2對話機制

▲印尼外交部長勒特諾（右）14日與美國國務卿布林肯（左）在雙邊會議後指出，印美將建立「2+2對話」機制強化安全領域合作。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼外交部長勒特諾（右）14日與美國國務卿布林肯（左）在雙邊會議後指出，印美將建立「2+2對話」機制強化安全領域合作。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-14 19:14:32

（中央社記者石秀娟雅加達14日專電）印尼外交部長勒特諾今天與來訪的美國國務卿布林肯舉行雙邊會議後指出，美國是印尼的安全夥伴，雙方將建立外交部長與國防部長的「2+2對話」機制，強化安全領域的合作。

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勒特諾（Retno Marsudi）今天與布林肯（Antony Blinken）舉行雙邊會議，簽署擴大海事合作、教育的諒解備忘錄，也更新和平部隊合作的諒解備忘錄。

勒特諾在會後記者會指出，美國是印尼在安全合作領域的重要夥伴，擴大海事合作諒解備忘錄的內容涵括海洋資源、養護與漁業管理，以及海上安全和航行等議題。為強化合作，雙方將建立外交部長與國防部長的「2+2對話」機制。

勒特諾指出，雙方也同意加強經濟合作，希望美國繼續讓印尼享有「普遍性優惠關稅制度」（GSP）的待遇。印尼非常歡迎外資，包括醫療、數位經濟以及能源轉型方面的產業。印尼也感謝美國協助推動永續發展、綠能經濟與性別平權。

勒特諾說，除了雙邊關係，他與布林肯也討論關於阿富汗、緬甸的區域情勢，以及兩國在印太地區的合作。希望美國作為印尼的夥伴，具體推動落實「東協印太展望」（ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ）。

「東協印太展望」是東南亞國家協會（ASEAN）在2019年的東協峰會（ASEAN Summit）提出的報告。這份報告與美國推動自由、開放、以規範為基礎的印太地區相互呼應，期許達成和平、安全、穩定、繁榮的前景。

布林肯指出，印尼是美國的策略夥伴，美國對雙邊關係發展有堅定承諾，並堅定致力於與區域國家的往來。美國的印太政策的願景也反映在「東協印太展望」中。

他表示，這些協議將深化兩國關係。他特別提到擴大海事合作備忘錄，這個地區的海上商業活動多，現在又面臨氣候危機威脅，海洋問題的合作特別關鍵。（編輯：黃自強）1101214

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