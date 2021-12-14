4億票房導演開口　安心亞秒答應扮檳榔西施

導演殷振豪第一部電影《當男人戀愛時》寫下4億元台幣的票房成績，首次執導迷你劇集《浪我在你身邊》，實力派演員雲集，網羅蔡振南、安心亞、柯叔元、孫可芳、大鶴等，還有驚喜嘉賓出演。安心亞聽到是導演殷振豪邀約演出時一秒答應，在檳榔西施女主角「魚兒」身上，坦言剖析出內在某部分的自己。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-14 16:04:08
安心亞飾演一位有社交恐懼症的檳榔西施「魚兒」，她只要和別人對上眼就非常緊張，完全無法和陌生人交談，即使擁有一副好歌喉，因為面對人群就會恐懼，參加歌唱比賽上台卻無法開口唱歌而出糗，成為她心中的陰影，只能自己在家面對手機直播唱歌，收穫不少看直播的人成為歌迷，衍生趣事而顛覆她的人生。安心亞說：「魚兒這個角色是我以往沒有呈現過給大家看的樣子，其實比較像真實的我，透過這次剖析出內在的某個我，像是把我以前努力想隱藏的其中一部分自我拿出來放大了，我覺得演得很過癮，請大家期待。」
安心亞聽到是導演殷振豪邀約演出時一秒答應，她說：「我很喜歡殷振豪導演的作品，所以當時聽到是他的邀約，我什麼都沒問，馬上就直接就跟經紀人說我要演，在拍攝過程我真的感受到導演是一位對情感捕捉很細膩的人，有時他只是簡單的丟了一句話，也能夠給我很大的能量啟發，導演簡直就像會讀心術一樣，他很懂得演員的需要。拍攝過程中跟導演的對話對我來說很珍貴，直到現在都還記憶猶新，讓我深深放在心裡，未來我也會帶著這能量繼續挑戰。」
導演殷振豪表示相中安心亞是因為她兼具歌手、演員的雙重身分，「我們有在網路上看過她的清唱影片，在本劇中需要很多女主角自彈自唱的情節，加上安心亞也有自家鄉台南北上打拚的經驗，與這部戲女主角魚兒的經驗相符，所以覺得她是很適合的人選。」這次也是蔡振南與柯叔元自電視劇《花甲男孩轉大人》後的再度合作，令人非常期待2位高手在導演調教下會呈現什麼樣的表演給觀眾。