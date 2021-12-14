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敬老金條例覆議案通過機率渺茫　柯文哲：拚戰到最後一秒

▲台北市長柯文哲14日在議長陳錦祥的陪同下，前往台北市議會拜會各個委員會的議員們。（圖／記者丁上程攝，2021.12.14）
▲台北市長柯文哲14日在議長陳錦祥的陪同下，前往台北市議會拜會各個委員會的議員們。（圖／記者丁上程攝，2021.12.14）

記者丁上程／台北報導

2021-12-14 16:24:43｜2021-12-14 16:27:34

台北市長柯文哲今（14）日下午前往台北市議會，向正在審議台北市政府明年預算的各個委員會致意，並致贈水果禮盒。不過由於適逢北市府針對《敬老金致送自治條例》提出覆議案的流程中，因此柯文哲的拜會行程也顯得備受矚目。不過國民黨及民進黨議會黨團都嗆明，不會讓覆議案通過，對此柯文哲也回應，表示「還沒比賽怎麼會先認輸？當然會拚戰到最後一秒。」

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針對藍綠兩黨合力在台北市議會通過的《重陽敬老金致送自治條例》，柯文哲曾經數度表明「與自己的政治立場不合」、「肯定會對議會提出覆議案表達反對」，引發議會與市府之間的矛盾。不過針對市府提出的覆議案，藍綠兩黨也有志一同表示不會讓覆議案通過。至於按照法規，提出覆議案後市長得以到議會進行專案報告說明，不過藍綠黨團也已經表明不會讓柯文哲到議會報告。

對此柯文哲則表示，市府針對窒礙難行的法案提出覆議是義務，至於審查則是議會的權利。「至於過不過，當然會盡力去拜訪、說服議員。」柯文哲直言，民主政治就是一種說服的過程，還沒投票之前都不會認輸，會拚戰到最後一刻，真的不行的話再看下一步要怎麼做。

現場記者也追問，藍綠黨團似乎都不打算讓市長到大會說明？對此柯文哲也表示，「爭取說明的機會也是我們的義務，要不要讓我們來講是議會的決定，還是依法行政」。

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