孔劉接受「生存率10％提議」 在《海》發現一堆屍體
南韓影集《寧靜海》由影帝鄭雨盛擔任製作人，找來朴銀嬌編寫劇本，孔劉、裴斗娜當男女主角，他們將與李准、金善映、李茂生、李城旭等人前往月球探測基地「渤海」，執行生存機率只有10％的任務。孔劉受訪提到，為戲曬黑皮膚、秀頸部刺青，備受觀眾期待。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-14 16:42:11
《寧靜海》劇情描述荒廢的地球因沙漠化而缺乏資源，所有生命體的生存全受到威脅，韓國宇宙航空局為尋找人類生存的答案，計劃再次進行月球探測，選出宇宙生物學家宋智安（裴斗娜 飾）、探測隊長韓允才（孔劉 飾）、首席工程師柳泰錫（李准 飾）、團隊醫生洪佳榮（金善映 飾）、保安組長孔秀赫（李茂生 飾）、太空船飛行員金熙善（李城旭 飾）等隊員，前往5年前因事故而關閉的月球探測基地「渤海」，執行回收基地內殘留重要樣品的危險任務，一行人好不容易抵達渤海基地，卻發現死因不明的成群屍體，以及詭異的生物信號，陷入混亂並面臨危機。
對於演出以宇宙為背景的懸疑驚悚題材，裴斗娜表示：「我喜歡冒險，喜歡挑戰有價值的作品。」對《寧靜海》題材感到好奇的她，覺得該作刺激她的挑戰精神，所以事前仔細研究自己飾演的「宋智安」相關背景、心理狀態，努力與角色融為一體。
飾演軍人出身，竭盡全力保障隊員安全、完成任務的隊長「韓允才」孔劉，興奮表示：「這是我等待已久的作品，原本就對這樣的題材充滿渴望，所以一看到內容就決定要立刻加入演出！」為了一改貼心暖男形象，演出粗獷冷靜的感覺，孔劉特別曬黑皮膚，並在劇中加入頸部刺青，展現不同魅力。《寧靜海》一季八集，12月24日下午四點在Netflix獨家上線。