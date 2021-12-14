春節專案今起跑！集檢所菜單曝光 麥當勞、肯德基都有
春節返鄉檢疫專案今（14）日上路，截至上午11時，已有826名入境旅客，醫療應變組副組長王必勝稍早在臉書上表示，首日約有200多位會入住集中檢疫所，目前都陸續進行中，他也坦言，集中檢疫所的設施不比旅館，所以除了費用較便宜，中央也提高了每日餐費預算，除了三餐外，還增加了宵夜、水果跟甜點。
編輯中心／綜合報導
2021-12-14 16:35:21
春節將至，指揮中心日前已開放返鄉民眾可預約防疫旅館和集中檢疫所，不過為因應9日爆發本土病例，匡列人數破百人，加上Omicron個案已來到邊境，醫療應變組副組長王必勝強調中央集中檢疫所必須繃緊神經，妥善分配，嚴謹處理。
王必勝說，中研院案目前100多位居隔人員以及每日由國外入境的高風險檢疫者，都在集檢所隔離檢疫中，這部分會依據指揮中心指示，配合進行檢驗及相關措施。針對新型高傳染力變異株，他們也已請工作同仁恪遵感管規範，更加小心。
王必勝指出，春節返鄉配合「7+7+7專案」執行，目前已經完成訂房5582間，今天首日有200多位會入住集中檢疫所，目前陸續順利進行中。他也坦言，集中檢疫所的設施不比旅館，所以除了費用較便宜，他們也提高了每日餐費預算，要求各所要提高飲食的質量，例如增加夜點、水果、甜點等；另外也有要求加強房間及備品的清潔，並用熱誠貼心的服務來做好這次專案。
王必勝也拍下集中檢疫所的每日菜單，從照片上可以看到，下午茶品項部分，有85度C、麥當勞蘋果派或是肯德基蛋塔，午晚餐偶爾會加菜，像是烤雞腿、花枝丸、雞塊等多樣經典夜市美食，網友們也紛紛在底下留言，向執行防疫的團隊道感謝。（編輯：林莞茜）