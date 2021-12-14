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一帶一路苦主又+1？寮國建「經濟動脈」　淪為替中國輸血

▲中寮鐵路12月3日正式通車，泰國出口貿易商卻指控，鐵路建成後只有中國產品加速出口至東南亞區域，泰國農產品卻被擋在邊境等腐爛。（圖／美聯社／達志影像）
▲中寮鐵路12月3日正式通車，泰國出口貿易商卻指控，鐵路建成後只有中國產品加速出口至東南亞區域，泰國農產品卻被擋在邊境等腐爛。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-14 16:44:41｜2021-12-14 17:15:13

中寮鐵路連接了中國昆明至寮國首都永珍，是中國「一帶一路」基礎建設下的計畫之一，該鐵路系統耗資了將近60億美元，並於12月3日正式通車。原計這條鐵路的落成能為通過的寮國、泰國和馬來西亞經濟注入活力，沒想到日前泰國出口貿易商卻指控，鐵路建成後只有中國產品加速出口至東南亞區域，泰國的農產品卻只能堆積在邊境等著腐爛。

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新建成的中寮鐵路連結了寮國首都永珍和中國雲南昆明，中途經過位於中寮邊境的磨丁市（Boten），也通過寮國、泰國和馬來西亞，將中國南部昆明與新加坡連接起來。這條鐵路全長1035公里，目前只限於通商貨運，然而泰國貿易商卻指出，來自中國的新鮮產品能經過中寮鐵路湧入泰國，泰國貿易商的農產品卻因為中國防疫規定「卡關」在邊境等待腐爛。

泰國水果貿易商和出口商協會主席Sunchai Puranachaikere 昨（13）日於媒體受訪時指出，目前是近20年來中泰農產進出口貿易達到最糟糕的關係，政府應盡快與中國談判，原因在中寮鐵路通行後，中國以嚴格的防疫規定將泰國產品如榴蓮等水果擋在邊境外，於邊界檢查站拖延導致水果腐爛無法順利出境；中國卻能順利運送50個貨櫃到泰國，而泰國政府卻對雙邊貿易的不公平監管採取任何行動。

▲中寮鐵路是泛亞鐵路網的一環，是中國一帶一路倡議中，東南亞項目裡很重要的基礎建設。（圖／大陸國鐵集團微信公眾號）
▲中寮鐵路是泛亞鐵路網的一環，是中國一帶一路倡議中，東南亞項目裡很重要的基礎建設。（圖／大陸國鐵集團微信公眾號）


泰國瓦萊嵐大學（Walailak University）政治學者艾亞拉（Trin Aiyara）博士表示，中國的「一帶一路」計畫符合中國和東南亞經濟體的戰略發展共同利益，尤其中國能深化其在該地區的政治和經濟影響力，對於東南亞地區的好處是，沿線地區也將獲得城市化機會，特別是與中國接壤的邊境地區。

然而目前中寮鐵路只限於通商貨運，華府智庫全球發展中心資深研究員莫里斯（Scott Morris）認為，中寮鐵路替中國帶來正向的經濟回報，而寮國想看到確切經濟利益「只會更困難」，因為該鐵路在寮國僅有21站，單方面滿足中國快速到達外國港口的管道需求，「這本質上是中國的公共基礎建設計畫，碰巧存在於另一國」。

根據美聯社報導，寮國被評為「高債務風險」貧困國家之一，中國「一帶一路」基礎建設專案若無法營利，寮國就會面臨更沉重債務負擔，美國AidData研究報告發現，要是中方選擇不投入更多資金，寮國可能被迫償還該合資企業接近其去年GDP近五分之一的35億美元債務，以維持該鐵路線運行。
 

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