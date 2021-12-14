第三航廈工程移工多　吳澤成建議桃機設防疫宿舍

桃園國際機場第三航廈主體工程已開工，預計最多會有近2000名移工。行政院政委、工程會主委吳澤成今（14）日指出，已建議桃機公司規劃符合防疫規格的移工宿舍，讓移工可以就近檢疫隔離，並提高移工宿舍水準。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-14 16:53:27
吳澤成表示，第三航廈移工宿舍已有一般宿舍，不過他向桃機公司建議，未來施工高峰期最多會有2000名移工，應該規劃符合中央流行疫情指揮中心防疫規格的房間，多蓋1棟、2棟，讓移工可以就近檢疫隔離。
工程會副主委顏久榮指出，第三航廈工程的移工防疫宿舍，規格會跟防疫旅館、檢疫隔離所完全一樣，隔離檢疫的移工宿舍要1人1室，結束入境管制後，移工在移工宿舍則是2人1室。
工程會表示，經向桃機公司查詢結果，今日有216名移工入境，將依規定先暫住防疫旅館進行隔離及自主健康管理，確認健康無染疫疑慮時才能進駐工地。而工地宿舍非作為防疫隔離使用，目前完成2棟，可提供無染疫情況的移工入住，1棟可住288名移工。
工程會指出，防疫規範應有一致性，移工入境應依中央流行疫情指揮中心規定。部分機關所提以工地宿舍作為防疫宿舍的構想，應事先經過指揮中心、地方政府及主管機關抽查及管理。