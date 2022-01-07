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微笑台北新成屋抗通膨　交通生活便利全齡公設受青睞

▲微笑台北五十多坪的房子，由於低公設，室內空間格外寬敞。（圖／資料照片）
▲微笑台北五十多坪的房子，由於低公設，室內空間格外寬敞。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2022-01-07 11:00:00

台灣近來掀起一波漲價潮，幾乎是萬物齊漲，預售屋也受到原物料和鋼材大幅上漲影響，調漲的幅度相當可觀，使得新成屋格外受到民眾的青睞。位在基隆信義區孝東路上的新成屋微笑台北，由於就在台62線孝東匝道旁，一分鐘就接快速道路，低公設、便利的交通、豐富的39項全齡化公設，以及社區內就有全聯、超商和知名火鍋店，再加上只有台北四分之一房價，受到不少購屋族青睞。

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▲為了減輕住戶負擔，微笑台北建案特別規劃近30間實品屋，喜歡的話，最多只要再加120萬，就可以帶著行李箱進住。（圖／資料照片）
▲為了減輕住戶負擔，微笑台北建案特別規劃近30間實品屋，喜歡的話，最多只要再加120萬，就可以帶著行李箱進住。（圖／資料照片）
麗寶集團推出的基隆指標性建案微笑台北，面積廣達8600坪，規劃五大棟共1181戶，樓高15層地下4層，是當地指標建案，目前已經熱銷近九成。為了減輕客戶買房後的負擔，現場也施作了25到30間的實品屋供客戶參觀，以一般55坪以上大四房的裝潢金額來說動輒要花到兩、三百萬，而建商針對實品屋裝潢推出輕鬆入住方案，只要花100到120萬就可以買到全新的裝潢，讓住戶帶著行李直接入住，減輕購屋者的負擔！

微笑台北占地八千多坪，最大的亮點就是公設種類豐富但公設比僅有26%-32%，全區共39項全齡化公設，從小朋友到中老年人都能使用，打造全家人的幸福空間。

▲寬敞明亮的大廳，讓住戶一回家就有賓至如歸的感覺。（圖／資料照片）
▲寬敞明亮的大廳，讓住戶一回家就有賓至如歸的感覺。（圖／資料照片）
以小朋友來說，設有兒童電子遊藝場、兒童遊戲室、親子遊樂場、活力跳跳床；還有年輕人喜愛的攀岩牆；適合老年人的茶藝室、品茗區、可以放鬆筋骨的舒活區等。

比較特別的是，公設還有麻將間、高爾夫揮桿區及長達25米共5個水道的室內溫水游泳池。除此之外，還有放鬆身心的SPA池，以及四面室內羽球場、桌球檯、撞球桌等。

▲微笑台北低公設，空間運用是其強項，尤其主臥室特別大，看起來像是六、七十坪的房子，實際上只有五十多坪，也能擁有大主臥。（圖／資料照片）
▲微笑台北低公設，空間運用是其強項，尤其主臥室特別大，看起來像是六、七十坪的房子，實際上只有五十多坪，也能擁有大主臥。（圖／資料照片）
同時社區擁有連接其中三棟的風雨走廊，長達五百公尺，即使下雨天也可以在此快走健身，而說到全齡化公設當然少不了全家人都可以使用的KTV和男女分開的三溫暖、健身房，運動完還可以到輕食咖啡區休息補充熱量。

▲微笑台北有男女各自的健身房，男生著重在重量訓練，女生則是雕塑體型，適合男女不同需求。（圖／資料照片）
▲微笑台北有男女各自的健身房，男生著重在重量訓練，女生則是雕塑體型，適合男女不同需求。（圖／資料照片）
社區中庭廣達3200坪，規劃有四季植栽甚至還有櫻花樹，公園就在你家樓下。建商也特別規劃了2600坪室內商場，目前已有全聯、萊爾富和築間火鍋進駐，不用出門就可以在社區內採買和用餐，搭配深溪路及新豐街商圈，滿足一切生活所需。此外，何嘉仁集團也在此設立托兒所和幼兒園，幼童不必出社區就能上學，附近的深澳國小也只要步行五分鐘，家長不用一大早奔波接送小孩，小孩也能睡得晚一點讀書更有精神，大人小孩都開心！

微笑台北規劃完整，顧及住戶品質沒有小套房，目前多數戶型為50到55坪的大四房，超低公設只有26%，室內空間多了好幾坪，每坪成交價落在25到28萬之間，訂金加上部分簽約金低首付只要68萬起，管理費則是60元一坪。

離開社區家門，自己開車只要一分鐘就可以上台62線孝東匝道，10分鐘接國道一號，半小時抵達台北信義計畫區；同時也有社區巴士直達基隆火車站，社區門口還有跳蛙公車，28分鐘抵達南港轉運站，不一定要自己開車也能享受四通八達的便利交通。

▲台灣面臨通膨和物價上漲壓力，現在下手買房，不但保值還有增值空間。（圖／資料照片）
▲台灣面臨通膨和物價上漲壓力，現在下手買房，不但保值還有增值空間。（圖／資料照片）
近年來基隆重大建設接續完工，包括東岸多功能郵輪轉運商業中心、火車站和城際轉運中心、海洋廣場和國門廣場，昔日看起來亂糟糟的市容，如今已經煥然一新，再加上潮境公園、和平島、八斗子車站和海洋科學博物館等著名景點，讓基隆邁向國際觀光城市之列，翻轉基隆印象。

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