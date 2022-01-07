微笑台北新成屋抗通膨　交通生活便利全齡公設受青睞

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微笑台北占地八千多坪，最大的亮點就是公設種類豐富但公設比僅有26%-32%，全區共39項全齡化公設，從小朋友到中老年人都能使用，打造全家人的幸福空間。
以小朋友來說，設有兒童電子遊藝場、兒童遊戲室、親子遊樂場、活力跳跳床；還有年輕人喜愛的攀岩牆；適合老年人的茶藝室、品茗區、可以放鬆筋骨的舒活區等。
比較特別的是，公設還有麻將間、高爾夫揮桿區及長達25米共5個水道的室內溫水游泳池。除此之外，還有放鬆身心的SPA池，以及四面室內羽球場、桌球檯、撞球桌等。
同時社區擁有連接其中三棟的風雨走廊，長達五百公尺，即使下雨天也可以在此快走健身，而說到全齡化公設當然少不了全家人都可以使用的KTV和男女分開的三溫暖、健身房，運動完還可以到輕食咖啡區休息補充熱量。
社區中庭廣達3200坪，規劃有四季植栽甚至還有櫻花樹，公園就在你家樓下。建商也特別規劃了2600坪室內商場，目前已有全聯、萊爾富和築間火鍋進駐，不用出門就可以在社區內採買和用餐，搭配深溪路及新豐街商圈，滿足一切生活所需。此外，何嘉仁集團也在此設立托兒所和幼兒園，幼童不必出社區就能上學，附近的深澳國小也只要步行五分鐘，家長不用一大早奔波接送小孩，小孩也能睡得晚一點讀書更有精神，大人小孩都開心！
微笑台北規劃完整，顧及住戶品質沒有小套房，目前多數戶型為50到55坪的大四房，超低公設只有26%，室內空間多了好幾坪，每坪成交價落在25到28萬之間，訂金加上部分簽約金低首付只要68萬起，管理費則是60元一坪。
離開社區家門，自己開車只要一分鐘就可以上台62線孝東匝道，10分鐘接國道一號，半小時抵達台北信義計畫區；同時也有社區巴士直達基隆火車站，社區門口還有跳蛙公車，28分鐘抵達南港轉運站，不一定要自己開車也能享受四通八達的便利交通。
近年來基隆重大建設接續完工，包括東岸多功能郵輪轉運商業中心、火車站和城際轉運中心、海洋廣場和國門廣場，昔日看起來亂糟糟的市容，如今已經煥然一新，再加上潮境公園、和平島、八斗子車站和海洋科學博物館等著名景點，讓基隆邁向國際觀光城市之列，翻轉基隆印象。