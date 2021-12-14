侯友宜公投「千字文」不表態 柯文哲：人有不表態的自由
新北市長侯友宜昨（13）日晚間針對1218四大公投案，發出「千字文」訴說自己的態度，不過卻未針對細部內容表達贊成或反對，不只引發外界討論，也讓國民黨內部傳出不少批評聲浪。對此台北市長柯文哲也為侯友宜講話，表示「民主社會國家有表態的自由，也有不表態的自由」，不能強迫他人一定要表態。
記者丁上程／台北報導
2021-12-14 17:01:22
柯文哲表示，對他來說公投重點並不是投票，而是中間討論的過程。「就像我們每次講核四，個人認為認賠殺出就好，不要再蓋了，可是不蓋之後要怎麼解決還是要說清楚。」柯文哲說，藍綠兩黨都在動員、訴諸意識形態，這不是一個很好的方法。
柯文哲強調，兩邊都是藉由「四同意、四不同意」的口號在互相攻訐，但都沒有人提到同意或不同意之後，這些議題要怎麼去解決。「公投就是一個理性的辯論過程，大家要好好來討論對這些問題要怎麼解決。」柯文哲說，最後只剩圈圈叉叉，真的不是很好的解決方案。
至於針對侯友宜的「不表態」是否要表達支持？柯文哲也直言在民主社會國家，人有表態的自由，但更重要的是人也有不表態的自由，「不能說他不表態你還強迫他說一定要表態，這也是怪怪的。」