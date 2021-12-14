未高價搶標花旗在台消金 中信銀總座證實只出了合理價格
花旗集團將出售包括台灣在內的花旗銀行消費金融業務，但買家是誰至今未定，並傳出國內消金龍頭中國信託銀行因出價不夠高，未在決選名單中。對此，中信銀總經理陳佳文今（14）日也首度證實，中信銀出的是合理價格，因此最後沒有進入決選。不過，他也說，由於中信銀行與花旗的客戶重疊度太高，花旗消金業務對中信銀的價值就沒那麼高。
記者顏真真/台北報導
2021-12-14 17:18:55
花旗銀行在台消金業務到底花落誰家？日前外電報導富邦集團成為花旗中國大陸業務的「優先競標者」，也讓花旗（台灣）出售案增添變數。另外，市場亦盛傳台新、國泰世華、渣打、台北富邦、星展等5家銀行在10月22日持續遞件競標花旗台灣的消金業務，外界預估交易價在新台幣550億至650億元，反倒消金龍頭中信銀因出售不到500億元，因而未打進決賽。
對此，中信銀總經理陳佳文今日首度證實有參與第一輪出價，但未進入決選。他表示中信銀的確有出價，而且是在合理的範圍內出價，也因此最後沒有進入決選。對於花旗在台消金業務，陳佳文認為確實是是好的資產組合，能夠買下很好，但如果價格太貴意義不大，計算投報率不划算。
他也提到中信銀行與花旗的客戶重疊度太高，因此對中信來說，價值就沒那麼大，只是花旗消金若被買走，也會構成競爭壓力，所幸中信在市場這麼久，本來就一直很競爭，也不怕競爭。