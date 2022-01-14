過嶺高顏值美宅「松義美學」比青埔特區每坪少10萬

桃園青埔特區坐鎮國門之都，各項大型商城和會展中心齊聚，亞洲矽谷中心和書法美術館也相繼入駐，便利的高鐵和機捷也讓青埔房價不斷飆高，成為全台甚至國際注目的焦點。就在車程10分鐘左右的中壢過嶺重劃區，高顏值的「松義美學」以每坪價差10萬元起跳的超高CP值，強力吸引所有想入住青埔特區購屋族的目光。
生活中心/綜合報導
2022-01-14 11:00:00
「松義美學」專案經理黃楷婷表示，開車從中壢走民族路進過嶺，轉身進來就是一片世外桃源，因為過嶺重劃區整齊的街廓規劃，靜謐的生活環境都讓人驚艷。而如果搭乘高鐵從青埔站下車，車程約10分鐘左右即可到達。但高鐵特區的房價早已經飆破3字頭，甚至超過4字頭的房價。松義美學卻僅需2字頭房價即可入手過嶺高顏值美宅。
過嶺地區便利的交通網路，有1號國道和台66線快速道路，因此吸引了南至竹北，北至雙北的客層關注。雙北的高房價讓年輕首購族大嘆買房好難，往南到竹北，卻發現房價早已達到6字頭，因此也有許多竹科新貴，雖然在園區上班，但卻鎖定過嶺重劃區，因為每坪價差就有10萬！
過嶺重劃區不僅交通便利，鄰近中壢市區以及青埔特區生活機能便利，但卻擁有高綠覆率及低密度開發的得天獨厚條件，靜巷宜居離塵不離城，是許多科技新貴和在地區域客的稱心首選。更讓人心動的是貼心又友善的價格，讓許多在雙北以及竹北科學園區難以下手的年輕族群在這裡都可以輕鬆成家。
「松義美學」位於過嶺重劃之心，周遭生活氛圍淳靜從容，離周邊民族路商圈和美式COSTCO賣場等，距青埔環球購物中心、華泰名品城等國際商城車行只要約10分鐘，以從容步伐輕鬆省房價，圓夢更輕盈。
「松義美學」以輕日系現代美學打造高顏值美宅，為注重品味的首購族群量身打造，公設強調自然綠廊與舒適棟距，三面臨路的基地條件讓戶戶都能擁有好採光，全案規劃26-39坪，客餐廳、廚房、臥室等機能完整，格局寬闊動線不將就，臥室皆有開窗面寵愛每位家人。青世代品味優雅蛻變，「松義美學」開案至今最是吸引菁英白領、新創SOHO族青睞，現主打最正高樓層美景3房，以城心稀有的遼闊窗景療癒日常，為生活的幸福加溫。