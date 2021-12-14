改名「Meta」不容易！Facebook母公司斥資近17億買商標
臉書（Facebook）創立17年，今年執行長馬克佐克伯（Mark Zuckerberg）10月底卻拋出震撼彈宣布將把臉書母公司徹底改名為「Meta Platforms」致力發展與元宇宙（Metaverse）相關的業務，不過消息傳出後卻頻傳「撞名」事故，有投資人跟錯風買錯股、也有企業跳出來喊自己才是真「Meta」，據《路透》消息指出，最後臉書母公司斥資6000萬美元（約新台幣16.6億元）的巨額才成功收購商標使用權。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-14 18:05:17｜2021-12-14 18:23:59
臉書母公司將名字改為Meta Platforms，對外展示致力拓展元宇宙業務的決心，但其實也是為了避開過去臉書因社群媒體使用規範、仇恨言論內容引起的輿論壓力。根據《路透社》報導，為了徹底改頭換面，臉書母公司花了6千萬美元向地區銀行MetaBank收購旗下金融產品品牌「Meta Financial」的商標、名稱使用權。
報導指出，臉書母公司宣布改名前就已經向對方洽談收購商標意願，而根據美國金融監管機構的文件顯示，這間名為「Beige Key LLC」的公司同意以6千萬美元的現金售出旗下「Meta Financial」的全球商標使用權，Meta Platforms發言人亦證實，雙方的洽談早在臉書正式改名前就已經開始。
更名後的Meta Platforms在旗下眾多社群平台如Facebook、Instagram、Messenger當中皆一併更換母公司字樣，其中「Meta」一字在希臘文有「超越（beyond）」的意思，而日前Meta Platforms也朝元宇宙開放世界跨進一步，於北美推出「地平線世界」（Horizon Worlds）虛擬實境平台，開放玩家在虛擬實境面對面接觸、互動。
此外，12月1日起，Meta Platforms將以股票代號「MVRS」交易，先前就曾發生有投資人搶快導致的烏龍事件，當時臉書甫宣布母公司更名消息，還沒正式完成商標收購與徹底更名前，就有投資人還來不及搞清楚狀況搶進，導致一間加拿大高科技材料公司「Meta Materials」（股票代碼MMAT）盤後交易時段一度瘋漲26%。