民進黨愛台灣像「恐怖情人」　洪秀柱籲：公投4個都同意

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洪秀柱說，面對四項公投案，民進黨何曾提供社會理性探討及思辯的空間？民進黨動用公款、揮霍納稅人的錢、強迫企業捐款，撲天蓋地的全面大内宣，大洗腦，以政府的管道去散播錯誤的假訊息！這些身居高位者，一邊喊著「愛台灣」，卻一邊將台灣推到戰爭邊緣、讓台灣民眾暴露在食安危機、空氣汙染當中，還剝奪民眾的言論自由，不讓民眾暢所欲言、評論時政。
洪秀柱說，如果這是「愛」，那絕對是「家暴式」的愛、是「恐怖情人式」的愛，是足以讓台灣死無葬身之地的「窒息之愛」！這種「愛」，台灣人無福消受，這兩天，很多媒體關注本黨內部對四項公投案的表態。她認為，四個公投案真正的關鍵本來就不是「藍綠對決」，大家呼籲「四個同意」，是國民黨身為最大在野黨，在謙卑聆聽民意、理性思考之後，所得出的共識與結論。
洪秀柱強調，「守住人民的健康、國家的安定、產業的發展」，本來就是中國國民黨至死不渝的使命，但萊豬進口後，人民的健康有保障嗎？缺電跳電不斷，產業的發展有希望嗎？藻礁被破壞、公投的權利被剝奪，國家的未來能夠安定永續嗎？
洪秀柱表示，從國民黨創黨之初到現在，黨該做的就是在混亂迷茫的時代，務實的面對問題、理性的找出解方，替民眾指出一條明路、一條活路。正如晚清的時候，無數先賢先烈不顧生死、拋家棄子，付出生命作為代價，去顛覆他們眼中看到「遍地腥羶、滿街狼犬」的政府。
洪秀柱說，從政者該秉持的初心是什麼？除了廣大民眾的利益之外，個人的前途利益，都不應該在考量範圍內。願我們永遠秉持這樣的道德勇氣及良知，永遠不要在不該模糊的地方模糊、在不該妥協的地方妥協、在不該姑息的地方姑息！秀柱在此呼籲大家，18日請陪著所愛的家人、朋友，一起去投下「四個同意」公投票！勇敢的向「恐怖情人」說「不」！