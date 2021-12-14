愛心零距離！偏鄉學童電信科技之旅到科工館

為了讓偏鄉學童也能分享博物館的資源，中華電信股份有限公司、財團法人台灣電信協會與國立科學工藝博物館共同籌辦「送愛到偏鄉‧關懷弱勢學童圓夢之旅」圓夢計畫，今（14）日7所學校共296位師生至科工館，參觀電信@台灣展廳、體驗科教動手做「神奇小烏賊」、「來電真好」、「翻滾吧方塊人」的科普知識；也在熱雪天堂體驗滑雪的刺激快感。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-14 18:37:37
「送愛到偏鄉‧關懷弱勢學童圓夢之旅」透過全額補助到館學童的所有活動費用，包含交通費、保險費、膳費及各項門票費用等，讓偏鄉弱勢學童圓夢。今年特別邀請7所學校共襄盛舉，包括高雄市大樹區九曲國小、大樹區大樹國小、甲仙區小林國小、內門區景義國小、美濃區福安國小、彌陀區彌陀國小，以及台中市太平區東汴國民小學。
在精采的小丑魔術秀表演後，緊接著科工館精心準備的各項豐富精彩節目隨即展開，包括參觀電信@台灣展廳、體驗科教動手做「神奇小烏賊」、「來電真好」、「翻滾吧方塊人」的科普知識；熱雪天堂體驗滑雪的刺激快感，在玩雪區堆雪人；XR穿越體驗將多種場景，從戶外遊樂場移到室內，完成宅體驗的極致；創客工場提供「平衡木和渾儀明信片」活動課程，讓偏鄉的學童加入創客行列，將自己的創意構想發展成為具體的東西。
「電信@台灣」常設展示廳由科工館與中華電信共同推出，展出超過900件電信文物，以多媒體影音方式呈現許多電信英雄的血淚故事，並搭配互動式遊戲。除了不同年代的電話機之外，展出的電信文物尚有各式交換機、纜線、電報機、電傳打字機、公用電話、手機等等，並有眾多精采的歷史圖像，可一窺台灣早期的面貌。另外，科工館與國家通訊傳播委員會(NCC)合作，在展廳內共同策劃了「電磁波探索體驗專區」，現場並打造了一座專業等級的「手機電磁波的測量儀器」，民眾還可以帶著自己的手機前往測試。