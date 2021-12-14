陽明海運資深船長辭職上書 鄭貞茂視訊溝通、親自慰留
針對之前陽明海運鮮明輪資深李姓船長決定辭職並上書反映基層員工心聲，提及包括防疫物資不足、人才不夠，以及福利與競爭力。陽明海運今（14）日指出，董事長鄭貞茂已趁鮮明輪停泊碼頭期間，徵得李姓船長同意後，雙方進行視訊，鄭也親自慰留船長。
記者許家禎/台北報導
2021-12-14 18:45:49
針對李姓船長反應防疫物資竟用雨衣替代，鄭貞茂回應，用雨衣是去年疫情爆發，全球醫療物資短缺情況下，詢問醫師的替代方案，後續防疫物資及防護衣均一定充分供應。
另外，公司提供之Wi-Fi容量，鄭貞茂允諾將加速放寬船員頻寬使用。至於船員薪資福利部分，鄭指出無論是岸勤或海勤，都是公司一份子，公司一視同仁，會同步進行規劃。
另外，船長反映人才培訓部分，鄭貞茂指出公司會透過海事學校來充實人才庫，也會強化現職船員的教育訓練，完整軟硬體設備，來吸引更多青年加入。
陽明海運指出，今日雙方視訊過程中，鄭貞茂表示對船員們的心情感同身受，他也親自慰留李姓船長，希望李能留下來共同為船員管理制度與福利共同努力。
陽明海運也表示，每位同仁的意見都會聆聽與重視，希望需要的同仁可以跟公司即時反映，公司也會即時做政策公告，希望藉此避免造成資訊理解之落差。