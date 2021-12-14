中央未公布案例成境外移入破口？黃珊珊：做好最壞打算
台北市副市長黃珊珊昨（13）日針對新冠肺炎疫情議題，在臉書上PO文表示10+4與7+7專案都是在Omicron肆虐前做的決策，等到Omicron發燒後也改不回來了「只是不知道這個無法挽回的決策，會讓台灣付出多大的代價！」引發社會各界議論。對此黃珊珊今日下午受訪時再度透露，有一例中央未公佈的境外移入案例還是有確診陽性的狀況，要做好最壞的打算與最好的準備。
記者丁上程／台北報導
2021-12-14 18:53:36
黃珊珊表示，最近有一例確診案例中央應該還沒公布（實為中央公佈的境外移入案例案16859），的確有境外移入進行居隔後，還是有確診陽性的狀況，因此北市府做好做壞的打算，但仍有做好最好的準備。「7+7當時是沒有Omicron，所以其實他在做Omicron出來後，其實這政策已經沒有辦法再挽回。」黃珊珊強調，萬一有任何疏漏都可能產生破口，因此這次要更小心謹慎。
對此柯文哲也補充說明表示，北市府現階段也有在研究除了PCR檢測外，是否要額外增加檢測免疫抗體。「重點不是在打疫苗，重點是打疫苗後有沒有產生有效的保護力。」柯文哲強調，即使打過兩劑疫苗仍有可能有突破性感染，若進行抗體檢測，才能確保民眾真的對於新冠肺炎有足夠抵抗力。
針對「中央未公布」的說法，指揮中心方面也發表聲明，表示黃珊珊所述該案為境外移入案例案16859，為30多歲本國籍女性，曾打過2劑AZ疫苗，且也經過14天居家隔離期後才檢驗確診，為突破性感染，由於其Ct值則為12病毒量高，已經針對其4名家屬進行匡列隔離採檢，結果目前也都是陰性。