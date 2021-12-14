傳有1北市確診新案未報？莊人祥駁質疑：為今日境外個案
台北市政府今（14）日下午稱，近日有一例為中央尚未公布的案例，是解除隔離後才發現的陽性個案，遭外界質疑是否有隱匿個案的情形，對此，指揮中心發言人莊人祥稍早表示，北市府所指個案，就是今日疫情記者會上公布的案16859，列為境外個案，並無隱匿情事。
編輯中心／綜合報導
2021-12-14 19:01:48
莊人祥指出，該個案為30多歲女性，曾接種2劑的AZ疫苗，她的CT值確實比較低，病毒量也較高，是11月26日自柬埔寨入境，在入境及檢疫期滿前採檢均為陰性，在12月13日自主健康管理期間因症狀就醫採檢後確診，共匡列接觸者4人，均為同住家人，列居家隔離，接觸者PCR採檢結果皆為陰性。
莊人祥強調，指揮中心絕無隱匿疫情或個案，所有的新增個案都會如期公布，而外界質疑是否是在境內染感一事，目前衛生局也已派員到防疫旅館進行調查，初步發現，該間防疫旅館在今年9月和11月都有傳出境外移入的確診者，不過和案16859不是同個樓層，因此仍高度懷疑是境外移入，感染源地區為柬埔寨。（編輯：林莞茜）
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