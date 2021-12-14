中國外交部批布林肯說法矛盾　與拜習會「精神不符」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（13）日拜訪印尼，今更在印尼大學（University of Indonesia）就美國的印太政策發表演說，批評中國在亞太地區的「激進行為」。對此，中國外交部發言人汪文斌則回嗆，美方只會挑動分裂隔閡、煽動對立對抗的做法，在世界上不受歡迎，更稱這種自相矛盾的做法與中美元首會晤（即拜習會）的精神不符。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-14 19:03:39
美國國務卿布林肯昨天抵達印尼，今在雅加達的印尼大學演講時提到，美國將加強與馬來西亞、泰國等東協國家的夥伴關係，並依東協成員國強調的「東協中心性」（ASEAN Centrality）精神，深化美方與東協區域的往來；同時批評「北京的激進行動」（Beijing's aggressive actions）如於南海非法捕撈、聲稱公海是自己、透過國營企業扭曲開放市場等行為，嚴重威脅東北亞到東南亞；太平洋島國等區域。
根據《澎湃新聞》報導，中國外交部發言人汪文斌於14日下午的例行記者會則回應，美國一邊渲染鼓吹所謂的「中國威脅」，在訪問亞洲國家期間批評中國的強硬行為，一邊又表示無意與中國衝突，這種自相矛盾的做法與中美元首會晤的精神不符，也難以得到地區國家的認同。
汪文斌指出，若美方真如其聲稱的那樣，要為亞太區和平發展發揮建設性作用的話，就應當切實尊重以東盟為中心的區域合作架構，而非「以意識形態劃線、拼湊小圈子、挑動集團對抗」；應當尊重中國和東盟國家共同維護南海和平穩定的努力，而不是頻繁派艦機到南海炫耀武力，挑釁滋事；最後更稱美方如此「挑動分裂隔閡、煽動對立對抗」的作法，不僅在全世界不受歡迎，在亞太地區更加行不通。